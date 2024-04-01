Марк Хьюз: «Хорнер как бы говорит: «Сайнс в «Ред Булл» против Ферстаппена в «Мерседесе». Кто кого, как думаете?»

Хьюз высказался о том, почему Хорнер может пригласить Сайнса в «Ред Булл».

Обозреватель The Race Марк Хьюз предположил, что руководитель «Ред Булл» пытается использовать пилота «Феррари» для давления на .

Не исключен и вариант, при котором испанец станет реальным кандидатом на место в чемпионской команде. Если Ферстаппен продолжит выступать за « », присутствие Сайнса повлияет на баланс сил.

«Лестные слова Хорнера в Мельбурне о Сайнсе и о том, каким привлекательным вариантом это может стать, вполне соответствует попытке донести месседж до Ферстаппенов, как бы говоря: «Карлос в «Ред Булл» против Макса в « ». Кто кого, как думаете?»

Но предположим, это нечто больше, чем просто использование Сайнса в качестве орудия в борьбе за выживание. Предположим на минуту, что интерес реальный, и он проявится даже в случае сохранения Ферстаппена. Сейчас в «Ред Булл» неловкое перемирие, Марко остался, и у Ферстаппена больше нет причин для ухода – и, пожалуй, такой возможности по контракту.

В столь неустойчивой ситуации сложно строить предположения, разумеется. Но может ли Сайнс стать реалистичной альтернативой Серхио Пересу и присоединиться к Ферстаппену в 2025 году?

Одно из препятствий, о котором часто говорят – сильные трения между этой же парой пилотов в «Торо Россо» в 2015-м и начале 2016 года. Сейчас расклады во многом другие, однако в какой-то степени динамика та же – но с обратным знаком. Другими словами, Хорнер может посчитать такой вариант привлекательным именно из-за непривлекательности для Ферстаппенов.

Если Хорнер встанет перед выбором, то будет готов отпустить Макса. Конечно, он бы предпочел, чтобы Макс остался. Но не на любых условиях.

Так что, если смотреть с этой точки зрения, интерес Хорнера к потенциальному приглашению Сайнса достаточно легко понять. Он не станет равноценной заменой Ферстаппена, однако сможет снизить зависимость команды от Макса. Если Макс останется, то, вероятно, у него будет более конкурентоспособный напарник, чем в последние несколько лет – а это тоже играет свою роль в раскладе сил», – поделился рассуждениями Хьюз.

Джанкарло Минарди: «Единственное, на что способен Хэмилтон – привлечь инженеров в «Феррари». Сайнс входит в топ-6 гонщиков «Ф-1»

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо