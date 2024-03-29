Тото Вольфф о проблемах с болидом: «Мы подошли к тому моменту, когда «Мерседесу» придется экспериментировать в каждой гонке»

Вольфф признал наличие проблем с болидом «Мерседеса».

По словам исполнительного директора команды, в « » пока так и не смогли разобраться в причинах нестабильности в работе болида:

«Думаю, мы сбились с пути в начале 2022 года, поскольку ранее все доступные нам инструменты и системы давали нам возможность конструировать болиды, с которыми мы выигрывали каждый года. Но затем, после смены технического регламента, мы сконструировали машину, которая демонстрировала многообещающие показатели в симуляциях и в аэродинамической трубе, но не оправдала ожиданий на трассе.

И с тех пор мы изменили все: компоновку, подвеску, положение гонщиков, коробку передач. Но похоже, что проблема является фундаментальной и мы до сих пор не можем ее решить.

Новая машина в итоге представляет собой почти то же самое, что и две ее предшественницы. Но я бы сказал эта: эта машина – лучшая их трех плохих. Она лучше как платформа для дальнейшего развития, но она по-прежнему не является машиной, за рулем которой гонщики бы чувствовали себя комфортно, входя в поворот на скорости 200 миль в час».

По словам , главной проблемой остается нестабильность болида и его поведение:

«После третьей практики (в Мельбурне) сказал, что эта машина – лучшая за последние три года. Что прижимной силы на задней оси очень много, что он очень комфортно чувствует себя за рулем.

Мы не стали сильно менять настройки болида. Температура трассы изменилась всего на 5 градусов – поверьте мне, это просто ничто. Но наша машина из-за этого превратилась из лучшей за три года в полностью неуправляемую.

Мы изучаем все доступные возможности и видимо есть что-то, чего наши технологии не позволяют нам увидеть. И у машины очень узкое рабочее окно настроек – и в один момент аэродинамика может работать, а в другой уже нет.

Сейчас мы, вероятно, подошли к тому моменту, когда «Мерседесу» придется экспериментировать в каждой гонке, а не только по пятницам, поскольку эффективность работы болида, судя по всему, стабильно падает по ходу уик-энда. Мы хорошо смотримся в пятницу, иногда в субботу, но чем больше становится сцепления с трассой, чем быстрее все начинают ехать, тем быстрее мы достигаем потолка возможностей этой машины. А данные показывают, что это не предельно допустимые для этой машины показатели».

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