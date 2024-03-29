Тото Вольфф о проблемах с болидом: «Мы подошли к тому моменту, когда «Мерседесу» придется экспериментировать в каждой гонке»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф признал наличие проблем с болидом «Мерседеса».

По словам исполнительного директора команды, в «Мерседесе» пока так и не смогли разобраться в причинах нестабильности в работе болида:

«Думаю, мы сбились с пути в начале 2022 года, поскольку ранее все доступные нам инструменты и системы давали нам возможность конструировать болиды, с которыми мы выигрывали каждый года. Но затем, после смены технического регламента, мы сконструировали машину, которая демонстрировала многообещающие показатели в симуляциях и в аэродинамической трубе, но не оправдала ожиданий на трассе.

И с тех пор мы изменили все: компоновку, подвеску, положение гонщиков, коробку передач. Но похоже, что проблема является фундаментальной и мы до сих пор не можем ее решить.

Новая машина в итоге представляет собой почти то же самое, что и две ее предшественницы. Но я бы сказал эта: эта машина – лучшая их трех плохих. Она лучше как платформа для дальнейшего развития, но она по-прежнему не является машиной, за рулем которой гонщики бы чувствовали себя комфортно, входя в поворот на скорости 200 миль в час».

По словам Вольффа, главной проблемой остается нестабильность болида и его поведение:

«После третьей практики (в Мельбурне) Льюис сказал, что эта машина – лучшая за последние три года. Что прижимной силы на задней оси очень много, что он очень комфортно чувствует себя за рулем.

Мы не стали сильно менять настройки болида. Температура трассы изменилась всего на 5 градусов – поверьте мне, это просто ничто. Но наша машина из-за этого превратилась из лучшей за три года в полностью неуправляемую.

Мы изучаем все доступные возможности и видимо есть что-то, чего наши технологии не позволяют нам увидеть. И у машины очень узкое рабочее окно настроек – и в один момент аэродинамика может работать, а в другой уже нет.

Сейчас мы, вероятно, подошли к тому моменту, когда «Мерседесу» придется экспериментировать в каждой гонке, а не только по пятницам, поскольку эффективность работы болида, судя по всему, стабильно падает по ходу уик-энда. Мы хорошо смотримся в пятницу, иногда в субботу, но чем больше становится сцепления с трассой, чем быстрее все начинают ехать, тем быстрее мы достигаем потолка возможностей этой машины. А данные показывают, что это не предельно допустимые для этой машины показатели».

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14 комментариев
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Тото перед каждой гонкой:
"Рубрика ээээксперименты" )
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От Мерсов уже спонсоры пробивают снижение спонсорских выплат, с уменьшением доходов и постороить болид стоящий сложнее будет, Мерседес медленно но верно катится к середнякам, Тото или слепой или его и так все устраивает
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Самое позорное наверное скатывание топ команды в середняки, 3 год регламента, они вообще не понимают как работает их болид, теперь Хэм будет тестить настройки весь уикенд, это просто клоунада какая то, ветер, температура, асфальт, ретроградный Меркурий все влияет на это ведро, оно может в практиках летать а потом еле проходить в ку3. Мерс настолько безнадёжная команда, что нет никаких ожиданий от нее, и скучно читать это бесконечное бла бла.
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Ответ Faraon
Надо забить уже на этот и следующий сезон и лучше готовиться к 2026г.
Граунд эффект останется и в следующем регламенте, как с ним работать они до сих пор не понимают. Поэтому если они с ведром не разберутся то опять могут построить ведро.
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Ответ Расим А.
Исходя из происходящего напрашивается вывод - доминировал Мерседес только благодаря мощному мотору , подтянулись остальные со своими двигателями и все , эра мерсов просто закончилась , откатились на те же позиции когда к ним на короткое время приходил Шумахер
Нет это не так, с 2017 у фур движок был не хуже, временами даже лучше, Хонда подтянулась попозже, но не космический отрыв был, сейчас принципиально другие условия, граунд эффект, лимит бюджетов, бан ключевой фишки мерсов гидравлики, уход ключевых сотрудников итд.
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Складывается такое впечатление, что в Мерседесе не понимают, как работает машина при этом регламенте. Различные вещи меняют, фундаментальная проблема остаётся.
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Надо забить уже на этот и следующий сезон и лучше готовиться к 2026г.
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вот Тото и подтвердил то, что подозревали все после новости об уходе Хэмилтона: нынешний Мерс не имеет перспектив от слова совсем.
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Ответ Luca di Montezemolo
Граунд эффект останется и в следующем регламенте, как с ним работать они до сих пор не понимают. Поэтому если они с ведром не разберутся то опять могут построить ведро.
Исходя из происходящего напрашивается вывод - доминировал Мерседес только благодаря мощному мотору , подтянулись остальные со своими двигателями и все , эра мерсов просто закончилась , откатились на те же позиции когда к ним на короткое время приходил Шумахер
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Ответ Расим А.
Исходя из происходящего напрашивается вывод - доминировал Мерседес только благодаря мощному мотору , подтянулись остальные со своими двигателями и все , эра мерсов просто закончилась , откатились на те же позиции когда к ним на короткое время приходил Шумахер
По сути да, но про ред Булл с аэродинамикой наверное сейчас можно то же самое сказать)
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Ответ Luca di Montezemolo
Самое позорное наверное скатывание топ команды в середняки, 3 год регламента, они вообще не понимают как работает их болид, теперь Хэм будет тестить настройки весь уикенд, это просто клоунада какая то, ветер, температура, асфальт, ретроградный Меркурий все влияет на это ведро, оно может в практиках летать а потом еле проходить в ку3. Мерс настолько безнадёжная команда, что нет никаких ожиданий от нее, и скучно читать это бесконечное бла бла.
В плане позорности скатывания назад до Альпин/Рено им далеко ;)
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