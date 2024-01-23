Технический директор «Альпин»: «В 2024 году мы говорим о полностью новом болиде, от переднего антикрыла до заднего»

Теги Формула-1 Альпин Авто

Болид «Альпин» 2024 года будет полностью переработан.

Технический директор «Альпин» Мэтт Харман рассказал о том, как команда работала над развитием болида для нового сезона.

По словам Хармана, конструкция была полностью переработана и в «Альпин» вернулись к варианту, похожему на то, что команда использовала в 2022 году.

«Думаю, с точки зрения развития аэродинамики некоторые конкуренты нас превзошли. Нам удалось немного продвинуться вперед в начале сезона, но было несколько заметных команд, которые добились заметно большего, чем мы.

Мы по-настоящему освоились с болидом 2023 года только на втором, третьем, а может даже четвертом Гран-при сезона. И это на нас не похоже – у «Альпин» талантливая команда инженеров, которые работают и на трассе, и на базе, – но нам потребовалось какое-то время, чтобы во всем разобраться.

Дело не в том, что к болиду было трудно подобрать правильные настройки. Скорее дело в том, что это рабочее окно настроек было очень узким – и чтобы добиться желаемого приходилось часто идти на компромиссы.

В прошлом году мы не добились того же, что при работе с болидом A522 – в том году у нас был отличный сезон, каждый раз, когда занимаясь развитием болида мы увеличивали уровень прижимной силы, все работало и нам удавалось облегчить машину.

Вот почему в работе с машиной 2024 года нам вновь пришлось сбросить нагрузку и все переработать – так что мы говорим о полностью новом болиде, от переднего антикрыла до заднего. И эта машина должна продержаться пару лет, пока мы все готовимся к будущему (смене регламента в 2026 году) – думаю, вы увидите это и в других командах», – рассказал Харман.

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2 комментария
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Середняк он и в Африке середняк. В новом сезоне Фернандо Алонсо продолжит натягивать Альпин и Окона персонально.
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Один хрен сейчас все болиды скопированы с того, что кубок конструктора выиграл, нет такой разницы в подходе как была в 2002, например. Кстати у Макларена уже тогда было переднее крыло с несколькими шторками, очень похожее на те, что применяются в последние годы.
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