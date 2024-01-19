Зак Браун о шансах на борьбу с «Ред Булл»: «Нас всех может ждать очень неприятный сюрприз»

Браун оценил шансы «Макларена» приблизиться к «Ред Булл».

Исполнительный директор команды отметил, что в « » были довольны прогрессом, которого добились по ходу прошлого сезона.

При этом Зак признал, что среди конкурентов « » существуют определенные опасения относительно того, что их новая машина окажется еще быстрее.

«Ясно, что мы хотим продолжать сокращать отставание. Прошлый сезон мы закончили, будучи второй-третьей по скорости командой в пелотоне – в зависимости от трассы, где проходил Гран-при.

Мы хорошо поработали над развитием болида. С другой стороны, в «Ред Булл», как кажется, в прошлом году не развивали машину по ходу сезона в той степени, в которой им бы хотелось. Так что всех нас может ждать очень неприятный сюрприз», – рассказал .

«Он готов». «Макларен» расхваливает своего лидера – ваяет претендента на победы в «Ф-1»