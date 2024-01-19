Зак Браун о шансах на борьбу с «Ред Булл»: «Нас всех может ждать очень неприятный сюрприз»
Браун оценил шансы «Макларена» приблизиться к «Ред Булл».
Исполнительный директор команды отметил, что в «Макларене» были довольны прогрессом, которого добились по ходу прошлого сезона.
При этом Зак признал, что среди конкурентов «Ред Булл» существуют определенные опасения относительно того, что их новая машина окажется еще быстрее.
«Ясно, что мы хотим продолжать сокращать отставание. Прошлый сезон мы закончили, будучи второй-третьей по скорости командой в пелотоне – в зависимости от трассы, где проходил Гран-при.
Мы хорошо поработали над развитием болида. С другой стороны, в «Ред Булл», как кажется, в прошлом году не развивали машину по ходу сезона в той степени, в которой им бы хотелось. Так что всех нас может ждать очень неприятный сюрприз», – рассказал Браун.
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