«Аль-Аттия может думать что угодно». Карлос Сайнс-старший о том, что «Ауди» продержится 3 дня «Дакара»
Сайнс-старший ответил на вызывающий прогноз Аль-Аттии перед стартом «Дакара»
По мнению пятикратного победителя гонки Нассера Аль-Аттии, выступающего за «Продрайв», конкуренты из «Ауди» досрочно завершат «Дакар-2024».
«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой», – сказал катарский пилот.
Карлос Сайнс-старший отреагировал на слова Нассера.
«Он может думать что угодно.
Я мечтаю о хорошей гонке, о хорошем ралли. Я пытаюсь визуализировать каждый день в позитивном смысле.
Хотелось бы, чтобы мы с самого начала сражались в группе лидеров. Год вышел тяжелым, в гонках случались проблемы, но я вижу и позитивные моменты. Думаю, то, что произошло в Арагоне и Марокко, не повторится сейчас.
Надо обладать большой смелостью, чтобы участвовать в ралли с такой машиной, поэтому выигранный этап или борьба за победу на «Дакаре» будут особенными», – заявил трехкратный победитель гонки и двукратный чемпион мира по ралли.
5 января проходит пролог, гонка стартует 6 января.
Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»