«Аль-Аттия может думать что угодно». Карлос Сайнс-старший о том, что «Ауди» продержится 3 дня «Дакара»

Сайнс-старший ответил на вызывающий прогноз Аль-Аттии перед стартом «Дакара»

По мнению пятикратного победителя гонки , выступающего за « », конкуренты из «Ауди» досрочно завершат «Дакар-2024».

«Ауди»? Даю им всего три дня, и они отправятся домой», – сказал катарский пилот.

отреагировал на слова Нассера.

«Он может думать что угодно.

Я мечтаю о хорошей гонке, о хорошем ралли. Я пытаюсь визуализировать каждый день в позитивном смысле.

Хотелось бы, чтобы мы с самого начала сражались в группе лидеров. Год вышел тяжелым, в гонках случались проблемы, но я вижу и позитивные моменты. Думаю, то, что произошло в Арагоне и Марокко, не повторится сейчас.

Надо обладать большой смелостью, чтобы участвовать в ралли с такой машиной, поэтому выигранный этап или борьба за победу на «Дакаре» будут особенными», – заявил трехкратный победитель гонки и двукратный чемпион мира по ралли.

5 января проходит пролог, гонка стартует 6 января.

Нассер Аль-Аттия: «Ауди» отправится домой после трех дней «Дакара-2024»

Расписание этапов «Дакара-2024». Гонка начнется 6 января