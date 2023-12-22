Абитебуля повысили до должности президента автоспортивного подразделения «Хендэ»

Абитебуль стал президентом автоспортивного подразделения «Хендэ».

Бывший босс « » в «Формуле-1» после ухода из чемпионата перебрался в «Хендэ» в начале этого года, где занял должность руководителя автоспортивного подразделения – в том числе в WRC и TCR.

Работа Абитебуля в первый год впечатлила боссов «Хендэ», в результате чего было принято решение повысить француза до роли президента автоспортивного подразделения – и теперь Абитебуль будет совмещать обе должности.

Должность президента подразумевает, что Абитебуль будет напрямую влиять на автоспортивную деятельность бренда в целом, во всех дисциплинах.

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