Абитебуля повысили до должности президента автоспортивного подразделения «Хендэ»

Теги чемпионат мира по ралли Формула-1 Хендэ Рено Сириль Абитебуль Авто

Абитебуль стал президентом автоспортивного подразделения «Хендэ».

Бывший босс «Рено» в «Формуле-1» после ухода из чемпионата перебрался в «Хендэ» в начале этого года, где занял должность руководителя автоспортивного подразделения – в том числе в WRC и TCR.

Работа Абитебуля в первый год впечатлила боссов «Хендэ», в результате чего было принято решение повысить француза до роли президента автоспортивного подразделения – и теперь Абитебуль будет совмещать обе должности.

Должность президента подразумевает, что Абитебуль будет напрямую влиять на автоспортивную деятельность бренда в целом, во всех дисциплинах.

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