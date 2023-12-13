Джеймс Эллисон: «При условии наличия подходящей машины Расселл, как и Хэмилтон, вполне способен выиграть чемпионат «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Джордж Расселл Авто

Хэмилтон и Расселл способны выиграть чемпионат – считает Эллисон.

Технический директор «Мерседеса» оценил выступления Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в прошедшем сезоне.

По мнению Джеймса Эллисона, оба гонщика способны всерьез претендовать на победу в чемпионате, если команда предоставит им достаточно быстрый болид.

«Наша задача в том, чтобы предоставить Льюису и Джорджу подходящую, правильную машину. Льюис Хэмилтон уже семь раз доказывал, что может выиграть титул, а в этом чемпионат он набрал больше очков, чем любой другой пилот среди соперников «Ред Булл».

Джордж в этом году допустил несколько ошибок, это нужно признать. Но в то же время мы увидели в его исполнении несколько действительно впечатляющих гонок. Думаю, что он очень многому научился за второй год в составе «Мерседеса».

И в целом Расселл, как и Хэмилтон, в полной мере способен стать чемпионом «Формулы-1». При условии наличия у него подходящей машины. Уверен, если наш болид окажется достаточно быстрой, то оба наших пилота смогут сказать свое слово в борьбе за титул», – рассказал Эллисон.

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