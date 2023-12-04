Гюнтер Штайнер о доминировании Ферстаппена: «Нельзя винить победителя в том, что он слишком хорош»

«Хаас» не стремится к тому, что опередить Ферстаппена, заявил Штайнер.

Руководитель « » сообщил, что его команда, занявшая последнюю строчку в Кубке конструкторов. пока не готова сражаться с , а также высказался о доминировании « » и нидерландского пилота.

«Нельзя винить победителя в том, что он слишком хорош. Я большой сторонник того, что это неправильный подход. Если кто-то лучше тебя, не вини его в том, что он хорош. Нельзя принижать заслуги – надо самому подниматься.

У нас разные цели. Нам нужно вернуться в среднюю группу, это наша цель. Наша цель не в победе над Максом. Мы не можем так говорить, это было бы нереалистично.

Скорее вопрос в том, хорошо ли для чемпионата, когда кто-то так сильно доминирует. Есть множество команд с такой же инфраструктурой, с таким же количеством людей, что и «Ред Булл». Безусловно, в данный момент речь не о нас – нужно время. Но есть и другие команды, которые способны достичь того же. Так что нельзя сказать, что доминирование будет продолжаться бесконечно», – заявил Штайнер в интервью Ziggo Sport.

Макс Ферстаппен: «Мой подход всегда был таким – я всегда верил в то, что способен победить любого»