Гюнтер Штайнер о доминировании Ферстаппена: «Нельзя винить победителя в том, что он слишком хорош»

Теги Ред Булл Формула-1 Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Авто

«Хаас» не стремится к тому, что опередить Ферстаппена, заявил Штайнер.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что его команда, занявшая последнюю строчку в Кубке конструкторов. пока не готова сражаться с Максом Ферстаппеном, а также высказался о доминировании «Ред Булл» и нидерландского пилота.

«Нельзя винить победителя в том, что он слишком хорош. Я большой сторонник того, что это неправильный подход. Если кто-то лучше тебя, не вини его в том, что он хорош. Нельзя принижать заслуги – надо самому подниматься.

У нас разные цели. Нам нужно вернуться в среднюю группу, это наша цель. Наша цель не в победе над Максом. Мы не можем так говорить, это было бы нереалистично.

Скорее вопрос в том, хорошо ли для чемпионата, когда кто-то так сильно доминирует. Есть множество команд с такой же инфраструктурой, с таким же количеством людей, что и «Ред Булл». Безусловно, в данный момент речь не о нас – нужно время. Но есть и другие команды, которые способны достичь того же. Так что нельзя сказать, что доминирование будет продолжаться бесконечно», – заявил Штайнер в интервью Ziggo Sport.

Макс Ферстаппен: «Мой подход всегда был таким – я всегда верил в то, что способен победить любого»

2 комментария
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Макс хорош, он просто делает свою работу, отлично гоняет на самовозе, без ошибок и т.д, но реальный соперник у него только один - Перес. Больше он ни с кем не соревнуется, как Хэмилтон в свое время только с Росбергом и Боттасом. Всем давно понятно, что на равных болидах Алонсо выигрывал бы чемпионаты одним за другим, он просто бы не чувствовал соперников, но увы, Ф1 это в первую очередь про скорость болида, а уже потом про скорость пилота.
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Абсолютно корректно.
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