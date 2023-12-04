Льюис Хэмилтон о гипотетическом переходе в «Ред Булл»: «Я предпочту работать со своей командой, построить что-то свое и победить соперников»

Хэмилтон не был бы рад 8-му титулу в составе нынешнего «Ред Булл».

Пилот « », рассуждая о своих достижениях в «Формуле-1», высказался о том, насколько он был бы доволен завоеванием восьмого, рекордного в истории чемпионата титула, если бы добился он этого за рулем болида « » – самого быстрого на данный момент в серии.

Ранее сообщалось о возможных переговорах Хэмилтона с «Ред Булл», которые, впрочем, отрицали и в лагере гонщика, и в «Мерседесе». Сам Хэмилтон не так давно продлил контракт с «Мерседесом» на два года.

«Мне кажется, подписанием этого контракта я показал свою преданность и приверженность команде.

Давайте будем реалистами. Абсолютно каждый гонщик, который здесь выступает, мечтать оказаться за рулем победной машины. И я думаю, что в молодости, во времена выступлений за «Макларен», когда я был еще не так успешен, такое предложение показалось бы мне заметно более привлекательным.

Когда я думаю о своем переходе, то понимаю, что мне понравилось то, что я ушел из более успешной (на тот момент) команды в другую команду, которая пока не добилась успехов, но у которой было свое виденье, была перспектива роста и развития, перспектива построить что-то новое. И когда у нас получилось это построить, ощущения от достижения успеха были заметно приятнее.

Каждый гонщик «Формулы-1» сейчас смотрит на болид «Ред Булл» и хотел бы сесть за руль. И я сам не говорю, что не хотел бы оказаться за рулем болида «Ред Булл» – чтобы почувствовать, насколько он на самом деле хорош.

У нас было два тяжелых сезона. Но если мы будем работать над тем, чтобы улучшить свою машину и догнать конкурентов, это принесет больше удовлетворения, чем если я просто сразу сяду за руль лучшей машины.

Я не буду считать победу таким уж большим достижением, если я добьюсь ее, сев за руль машины, которая уже является одной из лучших и доминирующих в истории «Формулы-1». Я предпочту работать вместе со своей командой, чтобы постараться построить свою машину и победить соперников. Так будет намного лучше для моего наследия», – рассказал Хэмилтон.

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