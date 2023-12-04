Педро де ла Роса: «Над Норрисом нависает тень первой победы, из-за этого Ландо переходит грань»
Де ла Роса сообщил о «тени первой победы» над Норрисом.
По мнению Педро де ла Росы, победа позволила бы пилоту «Макларена» Ландо Норрису пилотировать качественнее.
На счету Ландо 13 подиумов, однако британец ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала в «Формуле-1».
«Я считаю, над ним нависает тень первой победы. Он нуждается в первой победе, хочет и заслуживает ее, поэтому атакует не в те моменты. Успех придет, он обладает уровнем – это не проблема.
Думаю, ему просто нужно себя сдерживать – всегда по ходу уик-энда случается момент, когда он переходит грань.
Мне не кажется, что причина в давлении со стороны Оскара [Пиастри]. Оскар – очень хороший пилот и, очевидно, сильный напарник, но мне не кажется, что он беспокоит Ландо. Это просто такая тревога: «Мне нужно победить, и я хочу выиграть побыстрее», – заявил амбассадор «Астон Мартин» и бывший гонщик «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.
Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл отреагировал на слова собеседника:
«Когда выступаешь за команду, а потом приходит новый парень и побеждает, это больно. Окей, это был спринт, но так не должно быть. Предполагается, что на его месте должен был оказаться наиболее целеустремленный, наиболее лояльный пилот – такие мысли проносятся у тебя в голове».
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Дэймон Хилл: «При наличии подходящей возможности и ситуации Норрис, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат»