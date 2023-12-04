Педро де ла Роса: «Над Норрисом нависает тень первой победы, из-за этого Ландо переходит грань»

Де ла Роса сообщил о «тени первой победы» над Норрисом.

По мнению де ла Росы, победа позволила бы пилоту « » пилотировать качественнее.

На счету Ландо 13 подиумов, однако британец ни разу не поднимался на высшую ступень пьедестала в «Формуле-1».

«Я считаю, над ним нависает тень первой победы. Он нуждается в первой победе, хочет и заслуживает ее, поэтому атакует не в те моменты. Успех придет, он обладает уровнем – это не проблема.

Думаю, ему просто нужно себя сдерживать – всегда по ходу уик-энда случается момент, когда он переходит грань.

Мне не кажется, что причина в давлении со стороны [Пиастри]. Оскар – очень хороший пилот и, очевидно, сильный напарник, но мне не кажется, что он беспокоит Ландо. Это просто такая тревога: «Мне нужно победить, и я хочу выиграть побыстрее», – заявил амбассадор «Астон Мартин» и бывший гонщик «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл отреагировал на слова собеседника:

«Когда выступаешь за команду, а потом приходит новый парень и побеждает, это больно. Окей, это был спринт, но так не должно быть. Предполагается, что на его месте должен был оказаться наиболее целеустремленный, наиболее лояльный пилот – такие мысли проносятся у тебя в голове».

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!

Дэймон Хилл: «При наличии подходящей возможности и ситуации Норрис, без сомнения, будет способен выиграть чемпионат»