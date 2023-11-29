Гельмут Марко о Франце Тосте: «Через его школу прошли сразу два гонщика, ставшие чемпионами мира»

Гельмут Марко поблагодарил ушедшего на пенсию Франца Тоста.

Советник «Ред Булл» отметил вклад, который , будучи руководителем «Торо Россо» и « », внес в успехи главной команды.

Тост покинул пост руководителя «Альфа Таури» по окончании сезона-2023 и перешел на консультативную должность.

«Через его школу прошли сразу два гонщика, ставшие чемпионами мира. Как всегда говорил Франц: «Чтобы повзрослеть и дорасти до нужного уровня, тебе нужно провести в «Формуле-1» минимум три года».

Хотя в отношении Феттеля и Ферстаппена я сразу говорил ему, что им три года не понадобятся. Им было достаточно и одного года, чтобы потренироваться.

Но да, благодаря великолепной подготовке у Франца, они оба стали чемпионами «Формулы-1» практически сразу же после своих переходов в « ».

Марк Матешиц уже вручил Францу символический подарок – модель нашего болида. А в будущем он получит настоящую машину целиком.

В 2024 и 2025 годах Франц будет оставаться наготове и работать с нами в качестве консультанта. То есть если Франц нам понадобится, мы всегда сможем с ним связаться.

В остальном же, кроме работы в «Формуле-1», он волен делать вообще все, что только захочет. Как тиролец он, вероятно, заслужил возможность спокойно покататься на лыжах после 18 лет в «Формуле-1», – рассказал Тост.

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