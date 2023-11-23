Алекс Албон о борьбе «Уильямса» за 7-е место в общем зачете: «Нам всем небезразлично, на какой позиции мы закончим чемпионат»

Теги Уильямс Альфа Таури Гран-при Абу-Даби Формула-1 Александр Албон Авто

Албон хочет помочь «Уильямсу» занять 7-е место в Кубке конструкторов.

В данный момент, перед финалом сезона на Гран-при Абу-Даби, «Уильямс» занимает 7-ю строчку в общем зачете, опережая «Альфа Таури» на 7 очков. При этом в «Альфа Таури» набрали хорошую форму и в трех из четырех последних гонок 16 очков. «Уильямс» за тот же промежуток времени заработал лишь 5 баллов.

«Не думаю, что гонку в Вегасе можно назвать упущенной возможностью. Вряд ли мы всерьез могли рассчитывать на очки в воскресенье. Но да, разумеется, у нас была надежда на то, что мы сможем продержаться, сможем заработать какие-то очки и немного ослабить давление. Но поскольку мы не смогли заработать очки, эта вероятность по-прежнему существует – в том смысле, что мы можем закончить чемпионат как на 7-й, так и на 8-й позиции.

Конечно, мы можем сказать, что на гонщиков такая разница в позиции никак не влияет, но это не так. Мы все гонщики – и мы все представляем одну команду. Нам всем небезразлично, на какой позиции мы закончим чемпионат», – рассказал Албон.

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