Франц Тост о дебюте Ферстаппена в 17 лет: «Возраст Макса никогда не был причиной для сомнений»

Тост не сомневался в Ферстаппене, когда тот дебютировал в «Ф-1» в 17 лет.

Руководитель « » (ранее «Торо Россо») поделился воспоминаниями о начале сотрудничества с . по окончании нынешнего сезона покидает свой пост и будет работать исключительно в качестве консультанта:

«Макс всегда выделялся благодаря своей невероятной скорости. Когда мы только привели его в «Формулу-1», я помню, как многие из ваших коллег (обращаясь к присутствующим журналистам) говорили мне что-то вроде: «Вы окончательно сошли с ума. Как вы можете взять в «Формулу-1» парня, у которого даже нет водительских прав?» На что я ответил, что просто не хочу сейчас все это обсуждать.

Его возраст не был причиной для сомнений. Ведь его талант был очевиден. Но да, ему было 17 лет. Но это не имело никакого значения. .Возраст в данном случае – просто цифра, дата в календаре. На тот момент Макс уже выступал в гонках на протяжении 10-11 лет. И в современном мире именно это является определяющим фактором – молодые гонщики начинают выступать в картинге с 6-7 лет. А еще одним немаловажным фактором было то, что на стороне Макса был его отец Йос (бывший пилот «Ф-1»)».

Тост поделился воспоминаниями о том, как в 2016 году Ферстаппен сумел выиграть Гран-при Испании в своей первой же гонке за « ». Хэмилтон и Росберг столкнулись друг с другом и оказались в гравии, а Ферстаппен сумел успешно отбиться от всех атак преследовавших его Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля:

«Макс всегда умел думать, параллельно занимаясь другими вещами. Он прекрасно умеет читать гонку. Понимать, что будут делать его соперники. Он знал, на каких именно участках трассы Райкконен может быть для него опасен. И пилотировал именно так, чтобы оптимально защищать позицию и в итоге выиграть гонку. Разумеется, я был очень удивлен тому результату. Это был фантастический успех и мы все были очень рады за Макса».

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