Леклер, Ферстаппен и Окон – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Лас-Вегаса.

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокие баллы за этап в Лас-Вегасе получил Шарль Леклер («Феррари») – 9,0. В топ-3 лучших также попали Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой 8,6 балла и Эстебан Окон («Альпин») с оценкой 7,8 балла. 

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Лас-Вегаса (сайт «Ф-1»)

1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6

3. Эстебан Окон («Альпин») – 7,8

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,2

8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,0

8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,9

10. Логан Сарджент («Уильямс») – 6,8

В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохранил лидерство, Норрис опустился на чистое третье место, пропустив Хэмилтона, а Албон поравнялся с Алонсо.

«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!

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