Леклер, Ферстаппен и Окон – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Лас-Вегаса.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.
Наиболее высокие баллы за этап в Лас-Вегасе получил Шарль Леклер («Феррари») – 9,0. В топ-3 лучших также попали Макс Ферстаппен («Ред Булл») с оценкой 8,6 балла и Эстебан Окон («Альпин») с оценкой 7,8 балла.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Лас-Вегаса (сайт «Ф-1»)
1. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,6
3. Эстебан Окон («Альпин») – 7,8
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,6
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,2
8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,0
8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,9
10. Логан Сарджент («Уильямс») – 6,8
В общем зачете рейтинга Ферстаппен сохранил лидерство, Норрис опустился на чистое третье место, пропустив Хэмилтона, а Албон поравнялся с Алонсо.
«Феррари» не спасли от штрафа за разбитую люком машину – при нуле вины и уроне на $1,5 млн. Оказывается, это не «форс-мажор»!
Комментарии