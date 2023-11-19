Йос Ферстаппен: «После штрафа Макс был очень зол – это было видно по его пилотажу»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Йос Ферстаппен остался доволен победой сына на Гран-при Лас-Вегаса.

Бывший пилот «Ф-1» поделился впечатлениями от прошедшей гонки, отметив, что Макс был не слишком рад штрафу в 5 секунд, полученному за инцидент с Шарлем Леклером.

«Сама гонка вышла невероятно захватывающей. Вот что получаешь, когда на трассе есть настолько длинная прямая. Обгонов было очень много. Смотреть за гонкой было действительно интересно.

Что касается Макса, то он был не слишком доволен после того, как получил штраф (за инцидент с Леклером). Это было видно по его пилотажу – Макс был очень зол.

(В инциденте с Расселлом) от болида Макса отвалилась одна из планок переднего антикрыла. Но в остальном все было хорошо – так что команда решила не менять крыло. Я заметил, что машина поехала быстро и без этой планки.

Сегодня Максу здорово подошли шины «хард». А вот на «медиуме» у нас были большие проблемы с грануляцией – разница составляла до 0,4 – 0,5 секунды на круге», – рассказал Йос Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

8 комментариев

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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
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Причем тут Перес, если Макс сражался с Шарлем? Совсем извилины пропали?
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Ser Gradov
Ответ Великий Алонсо
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Пусть Алонсо вначале Стролла начнет стабильно обгонять)
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Bzz Pvz
Ответ Великий Алонсо
Ты очень хорошо разбираешься в Ф1, видно, что давно уже в этом виде спорта, как всегда все верно 👍
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ilia rus
Ответ Bzz Pvz
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Вы живете вместе в одной будке?
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Ser Gradov
Ответ Bzz Pvz
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Кажется, Алонсо спалился на мультиаккаунте)))
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
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>быстрее всех своих напарников

Окон передает привет)
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