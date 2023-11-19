Йос Ферстаппен: «После штрафа Макс был очень зол – это было видно по его пилотажу»

Йос Ферстаппен остался доволен победой сына на Гран-при Лас-Вегаса.

Бывший пилот «Ф-1» поделился впечатлениями от прошедшей гонки, отметив, что Макс был не слишком рад штрафу в 5 секунд, полученному за инцидент с Шарлем Леклером.

«Сама гонка вышла невероятно захватывающей. Вот что получаешь, когда на трассе есть настолько длинная прямая. Обгонов было очень много. Смотреть за гонкой было действительно интересно.

Что касается Макса, то он был не слишком доволен после того, как получил штраф (за инцидент с Леклером). Это было видно по его пилотажу – Макс был очень зол.

(В инциденте с Расселлом) от болида Макса отвалилась одна из планок переднего антикрыла. Но в остальном все было хорошо – так что команда решила не менять крыло. Я заметил, что машина поехала быстро и без этой планки.

Сегодня Максу здорово подошли шины «хард». А вот на «медиуме» у нас были большие проблемы с грануляцией – разница составляла до 0,4 – 0,5 секунды на круге», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место