Дочь Кена Блока Лия вошла в состав гоночной академии «Уильямса»

Дочь Кена Блока присоединилась к гоночной академии «Уильямса».

Лия Блок проведет предстоящий сезон в женской гоночной серии «Академия Ф-1». Для 17-летней гонщицы это будет первый полноценный опыт выступлений в чемпионате на болидах с открытыми колесами.

Ранее Лия Блок успешно выступала в картинге, раллийных гонках, а также электросерии Extreme E.

«Мы очень рады приветствовать Лию в «Уильямсе» в качестве гонщицы «Академии «Ф-1» на сезон-2024. Лия уже добилась значительных успехов в автоспорте, невероятно талантлива от природы, обладает чемпионским мышлением и целеустремленностью, чтобы добиться успеха в гонках с открытыми колесами», – высказался руководитель « » Джеймс Воулз.

Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта