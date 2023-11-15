Дочь Кена Блока Лия вошла в состав гоночной академии «Уильямса»

Теги Уильямс Формула-1 Кен Блок Джеймс Воулз Авто

Дочь Кена Блока присоединилась к гоночной академии «Уильямса».

Лия Блок проведет предстоящий сезон в женской гоночной серии «Академия Ф-1». Для 17-летней гонщицы это будет первый полноценный опыт выступлений в чемпионате на болидах с открытыми колесами.

Ранее Лия Блок успешно выступала в картинге, раллийных гонках, а также электросерии Extreme E.

«Мы очень рады приветствовать Лию в «Уильямсе» в качестве гонщицы «Академии «Ф-1» на сезон-2024. Лия уже добилась значительных успехов в автоспорте, невероятно талантлива от природы, обладает чемпионским мышлением и целеустремленностью, чтобы добиться успеха в гонках с открытыми колесами», – высказался руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз.

Погиб Кен Блок – легендарный гонщик-создатель «джимханы» и популяризатор автоспорта

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