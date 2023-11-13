Ферстаппен протестировал «Феррари» 296 GT3 в Муджелло
Ферстаппен сел за руль болида «Феррари» GT.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел тесты автомобиля «Феррари» 296 GT3. Заезды состоялись в Муджелло.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» таким образом помог Тьерри Вермюлену – сыну своего менеджера Раймонда Вермюлена. Тьерри выступает за рулем «Феррари» 296 GT3 в ДТМ под брендом сайта Ферстаппена.
«Макс смог поделиться [с Тьерри] советами после нескольких кругов», – пояснил Вермюлен-старший.
«Я рад помочь Тьерри. Мы как одна большая семья. Кроме того, я фанат GT и симрейсинга», – высказался Макс.
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