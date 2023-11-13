Ферстаппен протестировал «Феррари» 296 GT3 в Муджелло

Теги Феррари Ред Булл GT ДТМ Формула-1 Макс Ферстаппен Муджелло Авто

Ферстаппен сел за руль болида «Феррари» GT.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен провел тесты автомобиля «Феррари» 296 GT3. Заезды состоялись в Муджелло.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» таким образом помог Тьерри Вермюлену – сыну своего менеджера Раймонда Вермюлена. Тьерри выступает за рулем «Феррари» 296 GT3 в ДТМ под брендом сайта Ферстаппена.

«Макс смог поделиться [с Тьерри] советами после нескольких кругов», – пояснил Вермюлен-старший.

«Я рад помочь Тьерри. Мы как одна большая семья. Кроме того, я фанат GT и симрейсинга», – высказался Макс.

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4 комментария

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Патрик Кейн
Ответ Великий Алонсо
Лучше бы раз на раз с Алонсо на одинаковых болидах бы посоревновался, Фернандо бы его натянул. Хотя о чем это я, Ферстаппен только с Пересом король.
Лучше Перес чем Стролл.
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Daniel Ţurcanu
Ответ Великий Алонсо
Лучше бы раз на раз с Алонсо на одинаковых болидах бы посоревновался, Фернандо бы его натянул. Хотя о чем это я, Ферстаппен только с Пересом король.
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