Ферстаппен протестировал «Феррари» 296 GT3 в Муджелло

Ферстаппен сел за руль болида «Феррари» GT.

Гонщик « » провел тесты автомобиля « » 296 GT3. Заезды состоялись в Муджелло.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» таким образом помог Тьерри Вермюлену – сыну своего менеджера Раймонда Вермюлена. Тьерри выступает за рулем «Феррари» 296 GT3 в под брендом сайта Ферстаппена.

«Макс смог поделиться [с Тьерри] советами после нескольких кругов», – пояснил Вермюлен-старший.

«Я рад помочь Тьерри. Мы как одна большая семья. Кроме того, я фанат и симрейсинга», – высказался Макс.

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