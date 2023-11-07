Ральф Шумахер: «Вассер не может перевернуть ситуацию в «Феррари» за 6-7 месяцев – Михаэлю, Брауну и Тодту потребовались годы»
Ральф Шумахер призвал дать время Вассеру в «Феррари».
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер проанализировал невзрачный результат команды Фредерика Вассера на Гран-при Сан-Паулу, а также высказался о разочаровывающей гонке для «Мерседеса».
«Мерседес» выступил очень слабо в этот уик-энд, Тото Вольфф был фактически в состоянии шока, когда давал интервью Sky. Проблемы можно объяснить тем фактом, что команда не понимает концепцию. Она возлагала большие надежды на Бразилию, и результат стал разочарованием для всех причастных. Вот почему, боюсь, «Мерседес» еще не преодолел трудности.
Слабость «Мерседеса» предоставила шанс «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Но «Феррари» тоже не провела уик-энд успешно.
«Феррари» всегда была в своем роде трудным ребенком. Фред Вассер не может перевернуть ситуацию за шесть-семь месяцев. Михаэлю [Шумахеру], Россу Брауну и Жану Тодту потребовались годы. С «Феррари» необходимо терпение», – подчеркнул эксперт.
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