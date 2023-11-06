Джордж Расселл: «Списать нехватку скорости «Мерседеса» можно только на шины»

Расселл назвал Гран-при Сан-Паулу самым странным для «Мерседеса» в этом сезоне.

Пилот немецкой команды не сумел добраться до финиша воскресной гонки из-за поломки болида. При этом, рассуждая о причинах колоссальной нехватки скорости « » по ходу уик-энда, в качестве единственного объяснения Расселл предположил проблемы в работе с шинами.

«У нас была проблема с работой систем охлаждения, которую мы не смогли взять под контроль на 20 последних кругах дистанции. Эта проблема (которая привела к сходу) не имела отношения к нехватки скорости болида.

Вообще это был очень странный уик-энд. Наверное, самый медленный для нас уик-энд в сезоне, с запасом. И нам нужно разобраться в причинах случившегося, ведь до уик-энда у нас были высокие ожидания.

Списать все это мы можем разве что на шины, потому что машина была такой же, как и в 4-5 последних гонках. И в некоторых из этих гонках мы или боролись за победы, или потенциально были способны победить. Здесь же, если бы не отличный старт, мы бы вообще не набрали очков.

Мы приняли решение немного повысить уровень прижимной силы при выборе настроек. И при таком варианте вы должны получать преимущество в поворотах и лучше работать с шинами. Но в данном случае этого не произошло – мы не получили плюсов от выбранного варианта, только минусы», – рассказал .

Что случилось на Гран-при Бразилии: Леклер в стене еще до старта, «Мерседес» унижен середняками, мегаподиум Алонсо