Джордж Расселл: «Что-то пошло не так. Мы не уверены, в чем именно дело, но темпа у машины просто не было»

Расселл остался разочарован скоростью «Мерседеса» на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот немецкой команды признал, что у него нет ответов на вопросы о том, почему « » не хватало скорости в Интерлагосе, хотя еще год назад это была их сильнейшая трасса.

«Ясно, что в этот уик-энд что-то пошло не так, и мы пока не уверены, в чем именно было дело, но темпа у нас просто не было.

Мы думали, что вчерашний день был разовым явлением, но очевидно, что это оказалось не так. Так что нам нужно перегруппироваться и постараться разобраться в случившемся.

Ровно 12 месяцев назад именно здесь мы провели свою сильнейшую гонку в году, а 12 месяцев спустя мы провели тут с запасом самую слабую гонку в сезоне, так что все это очень странно.

Машина была просто слишком медленной весь уик-энд. Шины постоянно скользили по трассе – я думаю, мы показали свой максимум. Мне даже нечего добавить. Но так вроде бы не бывает, что ты внезапно теряешь секунду темпа и вместо борьбы за подиум просто борешься за небольшие очки. Нам нужно во всем разобраться», – рассказал .

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