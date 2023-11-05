Ландо Норрис: «Гонка не могла сложиться сильно лучше. У Ферстаппена всегда находился ответ, когда я атаковал»
Норрис удивился тому, насколько уверенно занял второе место в Бразилии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис преследовал Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу, в то время как остальные соперники остались далеко позади.
«Очень здорово, гонка не могла сложиться сильно лучше. Хороший темп, как и вчера, а это главное. Старт в этот раз вышел куда более успешным – с шестого места на второе.
Приятный сюрприз. Вчерашний старт получился не особо хорошим, так что я попытался над этим поработать – стало лучше. Тем не менее, на рестарте я действовал слегка агрессивно.
Я все равно доволен, второе место – все, что можно в наши получить.
Иногда шины «возвращаются», и ты можешь атаковать, однако у Макса, похоже, всегда находился ответ на любые действия. Обидно, но он молодец, здорово провел гонку», – поделился эмоциями после финиша Ландо.
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