Ландо Норрис: «Гонка не могла сложиться сильно лучше. У Ферстаппена всегда находился ответ, когда я атаковал»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис удивился тому, насколько уверенно занял второе место в Бразилии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис преследовал Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу, в то время как остальные соперники остались далеко позади.

«Очень здорово, гонка не могла сложиться сильно лучше. Хороший темп, как и вчера, а это главное. Старт в этот раз вышел куда более успешным – с шестого места на второе.

Приятный сюрприз. Вчерашний старт получился не особо хорошим, так что я попытался над этим поработать – стало лучше. Тем не менее, на рестарте я действовал слегка агрессивно.

Я все равно доволен, второе место – все, что можно в наши получить.

Иногда шины «возвращаются», и ты можешь атаковать, однако у Макса, похоже, всегда находился ответ на любые действия. Обидно, но он молодец, здорово провел гонку», – поделился эмоциями после финиша Ландо.

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5 комментариев

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varankin.andrew
Я думаю он прекрасно понимает, что тапок все гонки проводит на круизе и поэтому даже не пытается бороться с ним в первом повороте
+3
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+2
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Donbass
Ньюивозка никому не даёт шансов для борьбы с ней.
+3
-1
+2
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Lestyv
Ага, было ощущение, что когда Ландо подъезжал, Ферстаппен с ухмылочкой вторую передачу втыкал)))
+2
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torolen
Ответ varankin.andrew
Я думаю он прекрасно понимает, что тапок все гонки проводит на круизе и поэтому даже не пытается бороться с ним в первом повороте
Ландыш свою гонку «выиграл» в первом повороте самого начала гонки. А потом закрепил это, когда отстоял второе место после рестарта. И это уже немало.
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