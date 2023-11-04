Ландо Норрис: «Пытался угнаться за Ферстаппеном в спринте, но скорости не хватало»

Норрис высказался о поражении в спринте после старта с поула.

Гонщик « » вторым завершил спринт на Гран-при Сан-Паулу, не лучшим образом проехав стартовый круг. Британца опередил пилот « » .

«Не согласен, что у него больше мощности – я считаю, у меня больше мощности.

Надо будет пересмотреть гонку, есть что изучить. Старт изначально получился хорошим, однако во второй фазе я, возможно, действовал слегка консервативно. Не думаю, что у меня была пробуксовка, просто я немного поосторожничал. Есть где прибавить перед завтрашней гонкой.

Как бы то ни было, на первом круге я проспал атаку [Расселла], но после этого показывал сильный темп. Я пытался угнаться за Максом, но скорости просто не хватало. Было весело», – заявил Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

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