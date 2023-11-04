Макс Ферстаппен: «Когда у тебя есть всего один комплект шин на сегмент – рисковать всем всегда непросто»
Ферстаппен подвел итоги квалификации перед спринтом в Бразилии.
По словам пилота «Ред Булл», он допустил пару ошибок на своем финальном быстром круге, из-за чего и показал лишь второе время.
«Борьба была очень плотной. Даже на моем последнем быстром круге я не очень хорошо проехал первый и начало второго сектора. Я допустил небольшую ошибку на втором секторе, потерял контроль над задней осью в четвертом повороте и слишком медленно его проехал.
Когда у тебя есть всего один комплект шин на сегмент – рисковать всем всегда непросто. Да, ты можешь быть вознагражден за риск, но сегодня я решил действовать чуть осторожнее», – рассказал Ферстаппен.
там он даже своему напарнику проиграл 0.15, но и после двух секторов многие ему везли 0.12-0.15, однако видимо истратили ресурс шин, а Ландо там сильно добавил и привез всем.