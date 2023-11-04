Макс Ферстаппен: «Когда у тебя есть всего один комплект шин на сегмент – рисковать всем всегда непросто»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен подвел итоги квалификации перед спринтом в Бразилии.

По словам пилота «Ред Булл», он допустил пару ошибок на своем финальном быстром круге, из-за чего и показал лишь второе время.

«Борьба была очень плотной. Даже на моем последнем быстром круге я не очень хорошо проехал первый и начало второго сектора. Я допустил небольшую ошибку на втором секторе, потерял контроль над задней осью в четвертом повороте и слишком медленно его проехал.

Когда у тебя есть всего один комплект шин на сегмент – рисковать всем всегда непросто. Да, ты можешь быть вознагражден за риск, но сегодня я решил действовать чуть осторожнее», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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ЭЮЯ
да если бы не чудовищный срыв Ландо в связке 1-2 поворотов, его отрыв был бы больше 0.3
там он даже своему напарнику проиграл 0.15, но и после двух секторов многие ему везли 0.12-0.15, однако видимо истратили ресурс шин, а Ландо там сильно добавил и привез всем.
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sir_shir
импонирует, что Максик признаёт свои косяки, а не превозмогает в одиночестве вопреки ведру, в которое его посадили
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Minuvert
Перебдел. Причём, думается, тут к первому повороту в лидеры будет не так просто выбиться, как с Шарлем и Сайнсем.
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Paninaro
Просто ты квалифаер - так себе, у тебя Сайнц выиграл по квалификациям на одинаковых машинах.
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