Фернандо Алонсо о 4-м месте: «Нам был нужен такой результат»

Алонсо остался доволен результатом квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » сумел показать четвертое время, при этом уступив Лансу Строллу – таким образом, в воскресной гонке гонщики «Астон Мартин» в полном составе займут второй ряд стартовой решетки.

«Да, нам был нужен такой результат. Думаю, на двух последних Гран-при мы, можно сказать, экспериментировали, стартовали с пит-лейн и все такое. И нам нужен был хороший результат здесь, в – хороший результат обеими машинами, чтобы дать команде надежду. И доказать, что мы что-то поняли и вновь стали конкурентоспособны. Что мы знаем, что делаем. И я этому рад.

Надеюсь, мы проведем чистый уик-энд, что завтра все сложится хорошо – в спринте. А также у нас будут отличные стартовые позиции в главной гонке. Может быть, дождя больше не будет. Надеюсь, дальше погода будет солнечной и болельщики будут наслаждаться гонками», – рассказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й