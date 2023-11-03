Фернандо Алонсо о 4-м месте: «Нам был нужен такой результат»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо остался доволен результатом квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Астон Мартин» сумел показать четвертое время, при этом уступив Лансу Строллу – таким образом, в воскресной гонке гонщики «Астон Мартин» в полном составе займут второй ряд стартовой решетки.

«Да, нам был нужен такой результат. Думаю, на двух последних Гран-при мы, можно сказать, экспериментировали, стартовали с пит-лейн и все такое. И нам нужен был хороший результат здесь, в Бразилии – хороший результат обеими машинами, чтобы дать команде надежду. И доказать, что мы что-то поняли и вновь стали конкурентоспособны. Что мы знаем, что делаем. И я этому рад.

Надеюсь, мы проведем чистый уик-энд, что завтра все сложится хорошо – в спринте. А также у нас будут отличные стартовые позиции в главной гонке. Может быть, дождя больше не будет. Надеюсь, дальше погода будет солнечной и болельщики будут наслаждаться гонками», – рассказал Алонсо.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

4 комментария

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Фредерик Вассёр
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Grigpar
Хоть просто хороший бы гран-при провели, уже норм.
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drow elf
Честно сказать, я даже не знаю, как можно хоть как-то радоваться и гордиться таким результатом. Точнее тем, как он добыт. Понятно же, что это просто стечение обстоятельств.
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gaben8800
Ответ Фредерик Вассёр
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Ладно, Фредерик Вассёр.
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