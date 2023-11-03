Ландо Норрис: «Машина работала потрясающе, мы легко могли выиграть поул»

Норрис мог выиграть поул в Бразилии – если бы не погода.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, признав, что машине хватало скорости для того, чтобы опередить всех соперников и выиграть поул, если бы сессия проходила в обычных условиях.

Однако к началу третьего сегмента к автодрому приблизилась штормовая туча, что изменило погодные условия и вынудило пилотов постараться как можно быстрее проехать свои круги до начала дождя.

«Все прошло отлично, честно. Машина работала потрясающим образом. Мы легко могли быть достаточно быстры для того, чтобы выиграть поул. Так что да, мы немного подавлены таким окончанием квалификации.

Я не знаю, что чувствую. Машина работала потрясающе, она словно ожила в квалификации, и нам вполне хватало скорости, чтобы оказаться быстрейшими.

Понятно, что задача проехать круг в третьем сегменте, собрать этот круг воедино – это другой разговор. Но скорости нам точно хватало. Так что да, еще одна обернувшаяся разочарованием квалификация, но тут мы мало что могли с этим поделать», – рассказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й