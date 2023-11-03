«В прошлом году я остался с пустыми руками. В этом хочу все исправить». Хэмилтон надеется выиграть гонку до конца сезона

Хэмилтон надеется выиграть гонку до конца сезона-2023.

Пилот « », оценивая перспективы команды в преддверии Гран-при Сан-Паулу, отметил, что готов бороться за победу, если соперники из « » дадут ему такой шанс.

Хэмилтон не побеждал в «Формуле-1» почти два года – последний раз первое место ему удалось занять на Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

«Я предполагаю, что «Ред Булл» будет блистать на этапе в , ведь у них просто отличная машина. Но если этого не случится, я буду готов дать им бой.

Если все сложится примерно как в Остине и мы сможем лучше сработать в плане стратегии, это было бы здорово. В прошлом году я остался с пустыми руками, в этом году я не планирую этого делать, и хочу это исправить.

Мы приложим все силы, чтобы как можно лучше закончить этот сезон. Но чего ожидать в Бразилии – я не знаю. Полагаю, что соперники из «Ред Булл», как и всегда, будут очень быстры. Их машина, как кажется, просто отлично работала на всех трассах в этом сезоне – за исключением Гран-при Сингапура.

Я также думаю, что и соперники из « » будут быстры. Я же надеюсь, что наша машина будет хорошо работать на этой трассе, как было и в Остине, но заранее никогда не знаешь – может, все сложится хорошо, а может плохо, нужно просто постараться подготовиться как можно лучше», – рассказал Хэмилтон.

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