Франц Тост: «У меня не было абсолютно никаких сомнений в Риккардо. Он не мог вдруг разучиться гоняться»

Тост отметил выступление Риккардо на Гран-при Мехико.

По словам руководителя « », у него не было сомнений в возможностях Даниэля, несмотря на то, что австралиец, вскоре после возвращения в «Ф-1» посреди сезона, был вынужден пропустить еще несколько Гран-при из-за перелома запястья.

Однако уже во второй гонке после возвращения – на этапе в Мексике, – закончил гонку на 7-й позиции, что стало лучшим результатом «Альфа Таури» в нынешнем сезоне на данный момент.

«У меня не было абсолютно никаких сомнений. Потому что Даниэль опытный гонщик и не мог вдруг разучиться быстро гонять за рулем болида «Формулы-1».

Однажды научившись этому, разучиться уже нельзя. Возможно, в прошлом ему не хватало чувства доверия к машине, веры в команду. В результате чего у него не получалось выступать на том уровне, который он на самом деле способен демонстрировать.

Такой результат в Мексике стал приятным сюрпризом. Да, перед квалификацией я ожидал, что он может попасть в топ-6. Но финиш в топ-4 стал отличным результатом. Помимо квалификации, Даниэль также отлично провел гонку, особенно начальный этап, где успешно удерживал позади Льюиса Хэмилтона.

К тому же, Даниэлю навредила остановка гонки красными флагами. Потому что на рестарте он был вынужден остаться на все том же комплекте «харда». Тем не менее, он провел отличную гонку и финишировал седьмым.

Даниэль для нас очень важен, команде нужен опытный гонщик. И выбор в пользу Даниэля был абсолютно правильным», – рассказал .

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