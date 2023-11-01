Тото Вольфф: «Нашим слабым местом на Гран-при Мехико всегда была турбин. Теперь проблема решена»

Вольфф отметил прогресс «Мерседеса» в работе с двигателем.

По словам исполнительного директора « », Гран-при Мехико в последние годы получался для команды тяжелым – главным образом из-за проблем с работой турбины в условиях разреженного воздуха.

Однако к Гран-при этого года инженерам «Мерседеса» удалось решить данную проблему:

«За последние годы моторное подразделение «Мерседеса» поработало фантастическим образом. Нашим слабым местом (на Гран-при Мехико) всегда была турбина, которой не хватало дыхания. Но теперь эта проблема решена и мы провели сильный уик-энд. Наша силовая установка работала так же, как и у всех остальных. Я не могу не гордиться тем, чего наше моторное подразделение сумело добиться в работе с двигателем».

Также Вольфф отметил прогресс, которого «Мерседесу» удалось достичь за счет обновленного днища болида:

«Мы увидели, что уровень прижимной силы повысился, управляемость болида улучшилась. Машиной стало немного проще управлять. При этом гены этой машины никуда не делись. Как сказал мне Льюис о машине: «Ей по-прежнему трудно управлять, хотя она стала быстрее».

Важно то, что мы движемся в верном направлении с точки зрения развития и работы над машиной следующего года. Не стоит забывать, что у изначально разработанной машины не было этого днища, этой аэродинамической конфигурации, этих боковых понтонов и так далее».

Самые семейные отношения в «Ф-1» – в «Мерседесе»: босс дружит с гонщиками до «родительства». Ныряют на отпуске вместе!