Шарль Леклер: «Работа над болидом во второй половине сезона подтверждает, что «Феррари» на правильном пути»

Шарль Леклер уверен в прогрессе «Феррари» в сезоне-2024.

Пилот Скудерии, оценивая выступления в последних гонках, отметил прогресс команды во второй половине сезона в целом. И что к следующему году « » должна подойди в еще лучшей готовности.

«Я сделал небольшой шаг в правильном направлении (на этапе в ). И стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Например, мне гораздо сложнее было уезжать из США без очков, ведь я провел хороший уик-энд. Но это гонки. И сейчас, как мне кажется, мы получили доказательство, что я действительно добился прогресса.

Команда на правильном пути, и мы увидели доказательства. Я говорю это, основываясь не только на том, что сам стал чувствовать себя заметно комфортнее за рулем болида, но и на том, насколько конкурентоспособный наш болид и в каких областях мы теряем скорость относительно конкурентов.

Работа над развитием болида, проделанная по ходу второй половины сезона, подтверждает, что мы на правильном пути. И в следующем году мы должны сделать самый большой шаг вперед», – рассказал .

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