Фредерик Вассер: «Не могу назвать плохой гонку, в которой мы финишировали третьими и четвертыми»

Теги Феррари Формула-1 Гран-при Мексики Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер отметил прогресс «Феррари» в последних гонках.

Руководитель «Феррари», подводя итоги Гран-при Мехико, высказал мнение о выступлении команды.

По словам Вассера, ключевым для Скудерии стал финальный отрезок гонки на «харде», который вышел неудачным.

«По моим ощущениям с пит-уолл, первый отрезок прошел нормально. Мы были в 0,3-0,4 секунды от Макса, на поврежденной машине, такой отрезок можно назвать почти что хорошим.

Но вот отрезок на «харде» не получился – мы так и не смогли заново «включить» шины, действовали слишком робко, и у нас ничего не получилось.

Вариант с «медиумом»? Честно говоря, его не было. Потому что после рестарта до финиша гонки должно было остаться около 35 кругов, а мы бы не смогли проехать 35 кругов на одном комплекте «медиума».

В любом случае, разочарование – это неподходящее слово в данном случае. Я не могу назвать плохой гонку, в которой мы финишировали третьими и четвертыми. У нас был плохой последний отрезок, это ясно. В этом была главная проблема. Но первая часть гонки прошла очень хорошо.

Думаю, мы сделали шаг вперед. В шести последних гонках у нас четыре поула. Для нас это шаг вперед. И да, нам нужно прибавлять в стабильности в самих гонках, ну или хотя бы сократить разницу в скорости на разных отрезках, потому что зачастую мы именно из-за этого теряем позиции.

Что касается стартового инцидента, то мне кажется, что когда три машины едут в ряд к первому повороту, итог будет всегда один. Нам сделали сэндвич? Скорее бутерброд «Панини». В конечном счете, не стоит винить Чеко за то, что он подъехал слишком близко, Макс же не мог заехать на поребрик, а Шарль вообще находился посередине», – рассказал Вассер.

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2 комментария

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KMR
А ещё Леклеру заливали,что вот скоро и он обгонит Хэма. В итоге рады 3 и 4 местом
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Paninaro
Ответ KMR
А ещё Леклеру заливали,что вот скоро и он обгонит Хэма. В итоге рады 3 и 4 местом
Ну, они полагали, что медиум у 44 быстро уйдёт. Как там по радио Шарлю сказали после обгона Льюисом - через 4-5 кругов ожидаем западения темпа у тех, кто на медиуме.

Западение в итоге было только у Жоры.
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