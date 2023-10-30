Ландо Норрис: «Оценивая ситуацию перед гонкой мы не ожидали чего-то хорошего в этот уик-энд»

Норрис остался доволен тем, как отыгрался на Гран-при Мехико.

Пилот « » подвел итоги заезда, отметив, что рассчитывал добиться большего, а также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при.

«Рестарт нам не удался. У нас возникли проблемы с температурой силовой установки, поэтому к моменту рестарта я не сумел прогреть шины до нужной температуры и не смог подогнать все остальные параметры к рестарту. За что и поплатился.

После этого мне пришлось отруливать от того, чтобы попасть в несколько инцидентов, и вернувшись на прямую, мне нужно было лишь поддерживать темп и сохранять спокойствие, вернуть шины в оптимальное рабочее окно и двигаться дальше.

Гонка мне понравилась – не думал, что я смогу вернуться на 5-е место, темп болида был обнадеживающим. Несмотря на темп, я был очень далеко от лидирующих позиций. И решение перейти на «хард», проведя пит-стоп раньше всех конкурентов, оказались отличным – мы «подрезали» семь или восемь машин.

Появление на трассе машины безопасности и остановка гонки красными флагами немного помогли мне. Ведь благодаря этому я смог перейти на шины «медиум». Я отлично отработал на обгонах, ставя соперником в неудобное положение, обгоны давались мне довольно быстро. Главным было держаться подальше от неприятностей и эта тактика себя оправдала.

Оценивая ситуацию перед гонкой мы не ожидали чего-то хорошего в этот уик-энд. Нет, я не говорю, что мы ожидали оказаться на последнем месте или что-то такое, мы просто не ожидали, что будем достаточно конкурентоспособны – на том уровне, как было в Катаре или Японии.

Но мы все равно ожидали, что сможем побороться с «Мерседесом» и «Феррари». Просто мы не видели себя фаворитами в борьбе за поул – вот что для нас «мы не очень хорошо смотримся в этот уик-энд».

Но да, я думаю, что в Бразилии нас ждет еще один тяжелый уик-энд. И из-за формата со спринтом будет не так просто. Еще один уик-энд, от которого сложно сказать, чего ожидать», – рассказал .

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