Шарль Леклер: «Со своей стороны можно сказать, что мы выжали максимум из своей гонки»

Леклер остался разочарован выступлением на Гран-при Мехико.

Пилот « », подводя итоги заезда отметил, что вряд ли мог бы выступить лучше.

«На старте меня зажали между двумя болидами «Ред Булл», мне было просто некуда деваться. Ребята, не надо меня освистывать из-за инцидента с Чеко. Да, к сожалению, между болидами произошел контакт, такова жизнь. К сожалению, я повредил свою машину, а для Чеко это означалось сход с дистанции.

Со своей стороны можно сказать, что мы выжали максимум из своей гонки. Разумеется, я разочарован тем, что закончил гонку для Чеко, но я точно не сделал это намеренно, мне было просто некуда деваться.

После рестарта у нас возникли проблемы с шинами «хард». Льюис был очень быстр на «медиуме» и соперникам удалось поддерживать отличный темп», – рассказал Леклер.

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