Шарль Леклер: «В этом году мы хорошо стартуем – уверен, что сможем сохранить лидерство к первому повороту»

Леклер оценил шансы команды на победу на Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари» начнет предстоящую гонку с поула, однако при этом Шарль признал, что задача удержать лидерство на старте будет очень трудной.

«Гонка будет очень трудной. Случиться может что угодно. Особенно учитывая проблемы с охлаждением – любой, чья машина окажется позади соперника, будет вынужден больше заниматься контролем темпа. Это может сыграть нам на руку.

При этом нам нужно хорошо стартовать, а старт первым здесь зачастую не самая простая задача – удержать позицию к первому повороту очень непросто. С другой стороны, в этом году мы очень хорошо стартуем, так что я уверен, что мы сможем сохранить лидерство к первому повороту, а затем сделаем все возможное уже на дистанции гонки.

В этом году гоночный темп у Макса Ферстаппена очень хорош. Так что да, в данный момент главным фаворитом остается Ферстаппен. Нас ждет много работы, если мы хотим соответствовать конкурентам в гоночном темпе.

Что касается квалификации, то второй сегмент вышел довольно хаотичным – из-за трафика на выезде с пит-лейн. Прогрев шин здесь очень и очень важен и удержать температуру в нужном окне чрезвычайно сложно. Важная каждая деталь.

И круг выезда из боксов получился очень плохим, потом я еще и попал в небольшой трафик на быстром круге, все это сильно повлияло на время. Однако разница оказалась даже больше, чем я предполагал. Потому что я хоть и предполагал, что в третьем сегменте окажусь быстрее, я никак не ожидал того, что отыграю сразу 0,8 секунды», – рассказал .

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!