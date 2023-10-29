Алекс Албон: «Не думаю, что я выехал за пределы трассы. На кадре, по которому проводилась оценка, моя машина вообще находится в воздухе»

Албон остался разочарован результатами квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот « », дважды заканчивавший практики на второй позиции, считался одним из главных претендентов на то, чтобы сотворить сенсацию. Но на деле в квалификации условия на трассе несколько поменялись, из-за чего скорость упала и он стал жаловаться на поведение машины.

Албон изначально все же сумел пройти в третий сегмент квалификации, но затем его время на последнем быстром круге было аннулировано из-за нарушений границ трассы.

«Не думаю, что я выехал за пределы трассы. Я разговаривал с Дэйвом (Дэйв Реддинг, менеджер «Уильямса»). Они показали ему вид со стороны, но во 2-м повороте задние шины моего болида все равно, как кажется, находились на белой линии.

Может я и ошибаюсь. Ведь мне бы хотелось, чтобы я ошибался в данном случае – тогда я был бы чуть меньше расстроен. Но да, это странно, но я надеюсь, что действительно нарушил границы трассы. Но из того, что я видел – нарушения не было.

На кадре, по которому проводилась оценка, моя машина вообще находится в воздухе. И технически я не нарушаю границы трассы, поскольку все четыре колеса не касаются земли. При этом задние колеса точно пересекаются с белыми линиями, обозначающими границы поребрика. И тут нельзя сказать, что это за белая линия – ограничения трассы или ограничения поребрика. Не знаю, как в таких условиях можно принимать решения о нарушении границ трассы.

При этом гораздо сильнее я расстроен нехваткой скорости. В квалификации мы были почти на 0,5 секунды медленнее, чем в третьей практике. Машина сильно потеряла в сцеплении с треком. Да, у других тоже были проблемы, но у меня нехватка сцепления задних колес с треком ощущалась с первого же поворота. И затем с нехваткой сцепления на задней оси все становится все хуже и хуже, машина начинает все чащи скользить, ситуация с шинами выходит из под контроля», – рассказал Албон.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!