Даниэль Риккардо: «Считаю, что в квалификации наша машина способна попасть в топ-10»

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Авто

Риккардо нацелен на третий сегмент квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Альфа Таури» подвел итоги пятничных свободных заездов, а также оценил перспективы команды в предстоящей квалификации.

«Я определенно уверен в себе. Хотя конечно, я не могу стоять здесь и с точностью предсказывать, что будет в квалификации  – ведь мы не знаем, как именно другие команды использовались свои двигатели, сколько топлива в баках у них было и так далее.

Но я знаю, что у меня ощущения от управления болидом были отличными и я считаю, что в квалификации наша машина способна попасть в топ-10. Хотя было бы здорово попасть в топ-6. Я постараюсь продолжить в том же духе», – рассказал Риккардо.

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