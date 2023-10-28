Шарль Леклер: «В гонке придется действовать аккуратно и беречь двигатель от перегрева»

Леклер ждет проблем с охлаждением двигателя на Гран-при Мехико.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов, рассказав о том, каких трудностей ждет в воскресной гонке:

«В прошлом году эта гонка получилась для нас очень тяжелой. Тогда у нас было много проблем с двигателем, но в этом году мы ждем другой сценарий развития событий. Наша машина сильно изменилась – надеюсь, мы сможем сделать шаг вперед. На самом деле, мы даже уверены в том, что дела пойдут лучше.

При этом нам все равно придется действовать аккуратно и беречь двигатель. Потому что как только на трассе ты попадаешь в трафик, правильно охлаждать двигатель становится крайне трудно. Разумеется, мы надеемся на то, что у нас вообще не будет проблем с трафиком и мы будем стартовать впереди. Хотя понятно, что это слишком оптимистичная цель. В гонке будет непросто оптимизировать работу систем охлаждения болида, но мы готовы лучше, чем в прошлом году».

Также Леклер оценил перспективы «Феррари» удержать «Макларен» позади в Кубке конструкторов:

«Отрыв велик. Хотя с учетом их формы в последних гонках, как кажется, нет ничего невозможного. Но нам нужно сосредоточиться на себе. Надеюсь, мы хорошо проведем зимний перерыв и в следующем году станем значительно сильнее. Лично я могу сказать, что многому научился во второй половине сезона, что придает мне уверенности перед сезоном-2024».

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