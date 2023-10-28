Руководитель «Астон Мартин»: «К сожалению, нам не удалось проехать ни одного быстрого круга»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Ланс Стролл Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подвел итоги 1-й и 2-й практике в Мехико.

Босс команды, комментируя результаты пятничных свободных заездов, объяснил последние места в протоколе тем, что «Астон Мартин» не повезло с погодой и пилоты не смогли проехать ни одного быстрого круга на шинах «софт».

«Как итог – 18 и 20 место во второй практике. Мы нормально начали сессию, но в итоге нам не удалось проехать ни одного хорошего круга на шинах «софт».

Фернандо Алонсо развернуло в восьмом повороте, а на болиде Ланса Стролла возникла проблема с тем, чтобы снять переднюю левую шину.

Дождь начался как раз в тот момент, когда наши пилоты находились на трассе на свежих комплектах «софта» – к сожалению, нам не удалось проехать ни одного быстрого круга», – рассказал Крак.

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1 комментарий

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Grigpar
Так до дождя вы всю практику просидели с отвертками. Дождь там не причем. Тима пилотам чисто 2-й Остин устраивает.
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