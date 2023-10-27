Серхио Перес: «Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Гран-при Мехико – лучший с точки зрения атмосферы»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес считает, что мексиканские фанаты готовы поддержать любого пилота.

В преддверии Гран-при Мехико было немало сообщений об угрозах в адрес Макса Ферстаппена со стороны местных фанатов, которые освистывали его еще на прошлом этапе в США.

«Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Он много раз выигрывал в Мехико, и они всегда поддерживали его и команду. Но СМИ всегда пытаются создать образ соперничества.

И я не думаю, что это правильно, потому что мексиканские фанаты очень страстные. Они просто хотят поддержать всех пилотов и хорошо провести время. Знаете, по-моему, этот Гран-при лучший в сезоне с точки зрения атмосферы», – сказал Перес.

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

3 комментария

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Donbass
Нет!
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Volodya_A
Доктор Марко, теперь то вы можете отпустить мои яйца? - добавил Перес
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tragicbronson
Видимо это ход команды: такое заявление Переса направлено на снижение градуса неновисти (или его проявлению) в отношении Тапка во имя избежания ситуации с награждением в Техасе
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