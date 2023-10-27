Серхио Перес: «Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Гран-при Мехико – лучший с точки зрения атмосферы»

Серхио Перес считает, что мексиканские фанаты готовы поддержать любого пилота.

В преддверии Гран-при Мехико было немало сообщений об угрозах в адрес со стороны местных фанатов, которые освистывали его еще на прошлом этапе в США.

«Мексиканские фанаты правда-правда любят Макса. Он много раз выигрывал в Мехико, и они всегда поддерживали его и команду. Но СМИ всегда пытаются создать образ соперничества.

И я не думаю, что это правильно, потому что мексиканские фанаты очень страстные. Они просто хотят поддержать всех пилотов и хорошо провести время. Знаете, по-моему, этот Гран-при лучший в сезоне с точки зрения атмосферы», – сказал Перес.

Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й