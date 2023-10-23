Гельмут Марко: «Проблемы с тормозами сильно затрудняли Ферстаппену задачу, но он все равно блестяще справился»

Марко рассказал о проблемах с тормозами на болиде Ферстаппена на Гран-при США.

Советник « » подтвердил слова , который после гонки отмечал проблемы на торможениях, с которыми ему приходилось бороться на протяжении всего заезда.

«Мы заменили тормозные колодки, но по ходу гонки они каким-то образом постоянно изнашивались. Из-за этого ощущения от управления болидом у Макса была совсем не идеальными. Из-за смещения баланса тормозов иногда Макс тормозил преимущественно передней частью машины, и иногда преимущественно задней частью. Это сильно затрудняло ему задачу атаковать на пределе, но он все равно блестяще с ней справился.

Обсуждая план на гонку, мы сказали Максу постараться отыграть одну позицию на старте, а потом постепенно отыгрывать одну позицию за другой по ходу гонки. С этой точки зрения мы добились успеха, но это определенно была самая трудная гонка в году», – рассказал .

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