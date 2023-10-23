Джордж Расселл: «Упущенные шансы – тема сезона. Разочарован, что я не на подиуме»

Теги Гран-при США Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Джордж Расселл расстроен из-за неудачного выступления на Гран-при США.

Расселл финишировал седьмым и поднялся на пятую строчку после дисквалификации своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Это просто тема сезона, такое ощущение – упущенные шансы. Я с самого начала оказался в невыгодном положении, плохо стартовал. Затем мы перешли на «хард» и были вынуждены немного экономить топливо, беречь мотор. Мы ехали примерно на секунду медленнее, а потом вернулись на «медиум» и были быстрейшими на трассе. Я приблизился к Максу [Ферстаппену] на десять секунд и к Льюису на несколько секунд.

Безусловно, это еще один упущенный шанс. Я разочарован, что мы не на подиуме.

Если посмотреть на темп, то последний отрезок хорошо показывает, какой был потенциал. Дело всегда в деталях. В квалификации у меня не было темпа, а в третьем сегменте он вернулся. В квалификации к спринту я был впереди в первом и втором сегментах на «медиуме», а в третьем у меня не было свежих шин.

Это просто тема сезона. Не думаю, что в прошлом году мы упустили хоть один шанс за 22 гонки, а в нынешнем где-то в 50 процентах случаев оказывались далеки от того, чтобы заработать максимально возможное количество очков», – заявил Расселл.

Джордж заявил, что причина неуверенного выступления в сравнении с Льюисом заключается не в формате со спринтом:

«То же было в прошлый уик-энд в Катаре, и этап вышел одним из сильнейших для меня. Если честно, Остин всегда меня немного пугал, у меня постоянно возникали тут проблемы. Пожалуй, [для Хэмилтона] это одна из сильных сторон – эта трасса.

Но я не очень переживаю, так как тут действительно нестандартные условия, трек очень кочковатый».

Что случилось на Гран-при США: Хэмилтон едва не победил, но схватил дисквал. Гонку Леклера казнила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

3 комментария

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Sergei Kulichkov
Не знаю, о чем он говорит вообще. Его напарник был наголову выше по гоночному темпу. В этом году Рассел выступает как середняк
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WINWOLF
Жора в этом году конечно сильно разочаровывает, сезон заруинил полностью.
+1
0
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