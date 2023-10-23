Серхио Перес: «Я хотел большего. Но нам по-прежнему не хватает стабильности»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассчитывал на большее на Гран-при США.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги заезда, признал тот факт, что мог добиться лучшего результата, чем пятое место. Но неправильный выбор настроек болида ограничил его возможности в этот уик-энд.

«Я хотел большего. Временами я демонстрировал очень хороший темп. Нам по-прежнему не хватает стабильности. Мы знаем, что именно сделали не так в этот уик-энд, так что мы действительно оптимистично настроены в преддверии оставшихся гонок. Надеюсь, что мы сможем прибавить.

Разумеется, я очень жду Гран-при Мексики. Для меня это самый важный гоночный уик-энд, я с нетерпением жду его начала.

Я стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Мы сделали хороший шаг вперед. К сожалению, мы не смогли этого продемонстрировать, потому что пошли неправильным путем при выборе настроек болида, учитывая, что это был уик-энд со спринтом.

Но перед Гран-при Мексики у меня правда оптимистичный настрой. Мы знаем, какое направление в работе с настройками должны выбрать. Надеюсь, мы сможем показать свои возможности», – рассказал Перес.

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4 комментария

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Dino Mariani
Кому нам? Второй гонщик стабилен
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Великий Алонсо
Ты хотел большего, но на большее ты не способен. Ты далеко не Ферстаппен, чуть-чуть РБ не так доминирует как раньше и Перес окончательно сел на жопу, не способен даже на подиум приехать, этот парень просто не в команде своего уровня. Хаас, АТ, АР - вот его конюшни, но не РБ, жаль терпила Хорнер это никак не хочет понимать.
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Bzz Pvz
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Переза нельзя винить на самом деле. Из-за успехов Макса всем кажется, что болид, созданный Нью представляет из себя что-то особенное, хотя по факту это коляска, которая уступает фурам и макам. Макс просто выжимает 200% из болида, благодаря своему таланту, в то время как перес просто средний гонщик
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kotopandych
Да вроде стабильно на дне
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