Серхио Перес: «Я хотел большего. Но нам по-прежнему не хватает стабильности»

Перес рассчитывал на большее на Гран-при США.

Пилот « », подводя итоги заезда, признал тот факт, что мог добиться лучшего результата, чем пятое место. Но неправильный выбор настроек болида ограничил его возможности в этот уик-энд.

«Я хотел большего. Временами я демонстрировал очень хороший темп. Нам по-прежнему не хватает стабильности. Мы знаем, что именно сделали не так в этот уик-энд, так что мы действительно оптимистично настроены в преддверии оставшихся гонок. Надеюсь, что мы сможем прибавить.

Разумеется, я очень жду Гран-при Мексики. Для меня это самый важный гоночный уик-энд, я с нетерпением жду его начала.

Я стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Мы сделали хороший шаг вперед. К сожалению, мы не смогли этого продемонстрировать, потому что пошли неправильным путем при выборе настроек болида, учитывая, что это был уик-энд со спринтом.

Но перед Гран-при Мексики у меня правда оптимистичный настрой. Мы знаем, какое направление в работе с настройками должны выбрать. Надеюсь, мы сможем показать свои возможности», – рассказал .

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