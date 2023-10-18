«Ситуацию стоит обсудить». Гюнтер Штайнер – об одном владельце у «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Штайнер считает важным обсудить вопрос одного владельца у двух команд «Ф-1».

По словам руководителя « », лично он не видит особых проблем с тем, что « » и « » принадлежат одному и тому же владельцу. И при этом являются конкурентами в одном чемпионате.

Штайнер отметил, что рано или поздно люди начнут задавать вопросы, поскольку в других видах спорта подобные вещи обычно запрещены.

«Правильно это или нет, данную ситуацию в любом случае стоит обсудить. Поскольку во множестве других видов спорта такие вещи запрещены. Хотя до настоящего момента каких-то проблем с этим не возникало.

Это работает уже 18 лет, и пока все было нормально. Тем не менее, в какой-то момент люди начнут задавать вопросы, на которые мы получим ответы – почему это работает или почему так быть не должно. Но сейчас на это не стоит обращать внимания, потому что все работает», – рассказал .

«Ф-1» осталась супернанагруженной: 7 интриг на 5 гонок!