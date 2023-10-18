«Ситуацию стоит обсудить». Гюнтер Штайнер – об одном владельце у «Ред Булл» и «Альфа Таури»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер считает важным обсудить вопрос одного владельца у двух команд «Ф-1».

По словам руководителя «Хааса», лично он не видит особых проблем с тем, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» принадлежат одному и тому же владельцу. И при этом являются конкурентами в одном чемпионате.

Штайнер отметил, что рано или поздно люди начнут задавать вопросы, поскольку в других видах спорта подобные вещи обычно запрещены.

«Правильно это или нет, данную ситуацию в любом случае стоит обсудить. Поскольку во множестве других видов спорта такие вещи запрещены. Хотя до настоящего момента каких-то проблем с этим не возникало.

Это работает уже 18 лет, и пока все было нормально. Тем не менее, в какой-то момент люди начнут задавать вопросы, на которые мы получим ответы – почему это работает или почему так быть не должно. Но сейчас на это не стоит обращать внимания, потому что все работает», – рассказал Штайнер.

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2 комментария

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Yasha73
Такое впечатление, что Штайнер "накинул на вентилятор", чтобы все накинулись и начали обсуждать и критиковать. А он, типа, не при делах. Ловкач.
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ffmp
Честно, при всем уважении ко всему и вся, это выглядит максимально мутно. И то что Хорнер по слухам выбирал новое руководство для АТ, и то что со след.году у них будут общие базы (аэротруба итд). Да вспомнить 21-й, когда Гасли сказали что они не соперничают с Ред Булл)) Одно дело когда независимые команды сотрудничают с заводской командой, другое плотная прямая связь двух «конкурирующих» команд, у которых один владелец.
Это скорее похоже на Твикс, Сникерс и Марс, вроде разные марки и «конкуренты», а вроде всеми этими брендами владеет одна компания
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