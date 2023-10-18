«Ситуацию стоит обсудить». Гюнтер Штайнер – об одном владельце у «Ред Булл» и «Альфа Таури»
Штайнер считает важным обсудить вопрос одного владельца у двух команд «Ф-1».
По словам руководителя «Хааса», лично он не видит особых проблем с тем, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» принадлежат одному и тому же владельцу. И при этом являются конкурентами в одном чемпионате.
Штайнер отметил, что рано или поздно люди начнут задавать вопросы, поскольку в других видах спорта подобные вещи обычно запрещены.
«Правильно это или нет, данную ситуацию в любом случае стоит обсудить. Поскольку во множестве других видов спорта такие вещи запрещены. Хотя до настоящего момента каких-то проблем с этим не возникало.
Это работает уже 18 лет, и пока все было нормально. Тем не менее, в какой-то момент люди начнут задавать вопросы, на которые мы получим ответы – почему это работает или почему так быть не должно. Но сейчас на это не стоит обращать внимания, потому что все работает», – рассказал Штайнер.
Это скорее похоже на Твикс, Сникерс и Марс, вроде разные марки и «конкуренты», а вроде всеми этими брендами владеет одна компания