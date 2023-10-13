Риккардо проведет за «Ред Булл» демонстрационные заезды в Нэшвилле

Риккардо выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в США.

Пилот « » пропустил пять Гран-при и продолжает восстановление после перелома запястья, полученного по ходу этапа в Зандворте. Его место в команде временно занял резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Предполагалось, что Риккардо должен был вернуться на Гран-при Катара, но по итогам сессии на симуляторе в команде решили перестраховаться и отложить возвращение до .

При этом собирается провести за « » демонстрационные заезды – мероприятие пройдет в Нэшвилле в субботу, 14 октября.

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике