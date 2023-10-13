Тото Вольфф о шансах догнать «Ред Булл»: «Если мы улучшим время на круге на 0,3-0,4 секунды, то вернемся в борьбу»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф уверен в способности «Мерседеса» победить «Ред Булл».

По словам исполнительного директора «Мерседеса», он бы просто не работал в «Формуле-1», если бы не считал это более чем возможным.

Как считает Вольфф, команды уже в этом сезоне получили доказательства того, что достижение необходимого прогресса является вполне реальным.

«Меня бы не было в «Формуле-1», если бы я не считал это возможным. И достаточно вспомнить о том, какого прогресса за зиму удалось добиться «Астон Мартин», или о том, какой рывок по ходу сезона совершили в «Макларене». Если мы улучшим время на круге на 0,3-0,4 секунды, то тоже вернемся в борьбу.

Мы знаем, что наша машина способна на большее, чем то, что мы выжали из нее на данный момент. Просто мы пока не до конца поняли, как именно выжать этот потенциал. Однако именно наличие этого потенциала и позволяет нам сохранять оптимизм», – рассказал Вольфф.

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3 комментария

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grag68
Пока Расселлу не вправят мозги, ничего не получится, даже если догонят рб
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Mittermeyer
Сезон уже почти закончился, а Мерседес до сих пор не понял как выжать из машины максимум. Кто-то до сих пор верит, что эта команда бросит РБ вызов до 2026 и после 2026, после того как от нее ушли все толковые инженеры, а новых они не купили.
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