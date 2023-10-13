Тото Вольфф о шансах догнать «Ред Булл»: «Если мы улучшим время на круге на 0,3-0,4 секунды, то вернемся в борьбу»

Тото Вольфф уверен в способности «Мерседеса» победить «Ред Булл».

По словам исполнительного директора « », он бы просто не работал в «Формуле-1», если бы не считал это более чем возможным.

Как считает Вольфф, команды уже в этом сезоне получили доказательства того, что достижение необходимого прогресса является вполне реальным.

«Меня бы не было в «Формуле-1», если бы я не считал это возможным. И достаточно вспомнить о том, какого прогресса за зиму удалось добиться « », или о том, какой рывок по ходу сезона совершили в « ». Если мы улучшим время на круге на 0,3-0,4 секунды, то тоже вернемся в борьбу.

Мы знаем, что наша машина способна на большее, чем то, что мы выжали из нее на данный момент. Просто мы пока не до конца поняли, как именно выжать этот потенциал. Однако именно наличие этого потенциала и позволяет нам сохранять оптимизм», – рассказал .

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