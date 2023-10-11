Гидо ван дер Гарде: «Ферстаппен делает «Ред Булл» лучше. В этом сезоне у него были бы победы даже за рулем другой машины»

Ферстаппен побеждал бы и в другой команде – считает ван дер Гарде.

Бывший пилот «Формулы-1» отметил, что Макс бы участвовал в борьбе за титул в нынешнем сезоне, даже если бы выступал за другую конюшню.

«Макс делает « » лучше. Если бы он выступал за другую команду, то эта команда добилась бы больших успехов и у в этом сезоне точно были бы победы, даже за рулем другой машины. И за титул он бы тоже боролся – другой вопрос, что никто не скажет, как именно бы развивались события.

Но одно можно сказать наверняка: Макс определенно является лучшим гонщиком «Формулы-1» в данный момент, иначе он бы не выиграл три титула подряд. И у него еще есть пространство для прогресса, хотя я затрудняюсь назвать области, в которых ему точно нужно прибавлять. Сейчас он практически идеален.

Макс стал настоящей машиной, он почти все делает идеально. Будь то старт, квалификационный круг или работа над стратегией со своим инженером, он все держит под контролем.

У него просто есть определенный дар – умение думать о других вещах во время пилотажа. Он невероятно хорош и порой нам со стороны кажется, что все это так легко ему дается – но я знаю, как это на самом деле трудно», – рассказал ван дер .

Ферстаппен стал еще быстрее: секрет – в бесконечных компьютерных гонках и одном поражении в Гран-при