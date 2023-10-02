«Так уж устроена «Ф-1» – 90 процентов гонщиков хотели бы выступать за «Ред Булл». Перес – о конкуренции со стороны Риккардо

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Перес не считает Риккардо прямым конкурентом за место в «Ред Булл».

Мексиканский гонщик, оценивая текущую ситуацию, выразил уверенность в том, что пользуется полной поддержкой команды.

По словам Переса, он сосредоточен на ежедневной работе и не думает о большом отставании от Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне:

«Со стороны может показаться, что команда не всегда целиком меня поддерживает. Но как спортсмен ты ежедневно концентрируешься на достижении своих целей и на тех вещах, в которых вам нужно прибавлять. О чем-либо другом в такой ситуации думать просто невозможно. Каждый стремится к достижению максимально возможного результата и упорно работает ради достижения этой цели. И команда в полной мере меня в этом поддерживает».

Перес признал, что бороться с Ферстаппеном ему весьма непросто, учитывая уровень гонщика:

«Это сложно, ведь Макс – просто машина. Он каждый уик-энд выступает на высочайшем уровне и вообще не допускает ошибок. К его нынешним результатам всем стоит относиться с соответствующим уважением. И в то же время, для меня это хороший и интересный вызов».

Также Перес заявил, что не относится к вернувшемуся в структуру «Ред Булл» Даниэлю Риккардо в первую очередь как к угрозе своему месту в команде в 2025 году:

«Нет, я так не считаю. Даниэль – мой хороший друг, мы с ним отлично ладим. Просто так уж устроена «Формула-1» – 90 процентов гонщиков хотели бы выступать за «Ред Булл», просто потому что у нас очень хорошая команда. И конкуренция всегда будет высокой.

Находясь за кулисами, я также всегда стараюсь работать в спокойной манере. Каждый всегда стремится выступать на самом высоком уровне и не только ради команды. Ты думаешь и о своей семье. В данный момент я главным образом думаю о том, чтобы успешно завершить сезон-2023. Мы должны выяснить, что именно шло не так, и в будущем исправить эти ошибки».

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

4 комментария

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ilia rus
90% хотят быть вторикеллами
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Minuvert
Скорее 95%, только Льюис не стал бы
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sir_shir
Ответ Minuvert
Скорее 95%, только Льюис не стал бы
У того по-любому коленки дрожат, да и денег необоснованных ему только мерсовоз отсыпает
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Minuvert
Ответ sir_shir
У того по-любому коленки дрожат, да и денег необоснованных ему только мерсовоз отсыпает
Да не, это принципиальная позиция. Макс бы тоже в Мерседес не пошел
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