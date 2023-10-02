«Так уж устроена «Ф-1» – 90 процентов гонщиков хотели бы выступать за «Ред Булл». Перес – о конкуренции со стороны Риккардо

Перес не считает Риккардо прямым конкурентом за место в «Ред Булл».

Мексиканский гонщик, оценивая текущую ситуацию, выразил уверенность в том, что пользуется полной поддержкой команды.

По словам Переса, он сосредоточен на ежедневной работе и не думает о большом отставании от в нынешнем сезоне:

«Со стороны может показаться, что команда не всегда целиком меня поддерживает. Но как спортсмен ты ежедневно концентрируешься на достижении своих целей и на тех вещах, в которых вам нужно прибавлять. О чем-либо другом в такой ситуации думать просто невозможно. Каждый стремится к достижению максимально возможного результата и упорно работает ради достижения этой цели. И команда в полной мере меня в этом поддерживает».

Перес признал, что бороться с Ферстаппеном ему весьма непросто, учитывая уровень гонщика:

«Это сложно, ведь Макс – просто машина. Он каждый уик-энд выступает на высочайшем уровне и вообще не допускает ошибок. К его нынешним результатам всем стоит относиться с соответствующим уважением. И в то же время, для меня это хороший и интересный вызов».

Также Перес заявил, что не относится к вернувшемуся в структуру «Ред Булл» Даниэлю Риккардо в первую очередь как к угрозе своему месту в команде в 2025 году:

«Нет, я так не считаю. Даниэль – мой хороший друг, мы с ним отлично ладим. Просто так уж устроена « » – 90 процентов гонщиков хотели бы выступать за «Ред Булл», просто потому что у нас очень хорошая команда. И конкуренция всегда будет высокой.

Находясь за кулисами, я также всегда стараюсь работать в спокойной манере. Каждый всегда стремится выступать на самом высоком уровне и не только ради команды. Ты думаешь и о своей семье. В данный момент я главным образом думаю о том, чтобы успешно завершить сезон-2023. Мы должны выяснить, что именно шло не так, и в будущем исправить эти ошибки».

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам