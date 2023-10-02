Аудитория MotoGP увеличилась на 20 процентов после введения спринтов

MotoGP заявила о позитивном влиянии спринтов на интерес со стороны зрителей.

Серия проводит спринты на каждом этапе 2023 года.

По итогам первых 12 гран-при сезона телевизионная аудитория увеличилась более чем на 20 процентов в сравнении с 2022-м. MotoGP отмечает, что особую роль сыграли спринты: субботняя аудитория возросла на 51 процент.

Сообщается и о «существенном» увеличении зрителей на трибунах: число фанатов на некоторых Гран-при выросло на 80 и 60 процентов, в более чем половине случаев – на 30 процентов.

За половину сезона гонки посетили более 1,6 миллиона человек – это рекорд MotoGP.

MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Марк Маркес – 3-й