Аудитория MotoGP увеличилась на 20 процентов после введения спринтов

Теги чемпионат мира MotoGP Авто

MotoGP заявила о позитивном влиянии спринтов на интерес со стороны зрителей.

Серия проводит спринты на каждом этапе 2023 года.

По итогам первых 12 гран-при сезона телевизионная аудитория увеличилась более чем на 20 процентов в сравнении с 2022-м. MotoGP отмечает, что особую роль сыграли спринты: субботняя аудитория возросла на 51 процент.

Сообщается и о «существенном» увеличении зрителей на трибунах: число фанатов на некоторых Гран-при выросло на 80 и 60 процентов, в более чем половине случаев – на 30 процентов.

За половину сезона гонки посетили более 1,6 миллиона человек – это рекорд MotoGP.

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