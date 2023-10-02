Андреа Стелла о применении командной тактики: «Мы создали напряжение между нашими гонщиками, этого можно было избежать»

В «Макларене» хотят минимизировать случаи применения командной тактики.

Руководитель « » рассказал, что в коллективе в будущем будут стараться избегать командных приказов и создания тем самым стрессовых ситуаций.

В последний раз случай применения командной тактики имел место на . Ранее подобные решения применялись на этапах в Италии и Венгрии.

«В последний раз принять решение было намного проще, ситуация была не такой напряженной, как в двух предыдущих случаях. В особенности это касается этапа в Монце.

И когда я говорю о стрессе, то именно это и имею в виду – потому что мы создали напряжение между двумя нашими гонщиками, а этого можно было избежать.

И вот этот момент мы должны пересмотреть, поскольку подобные ситуации могут возникать в будущем. Но когда такого можно избежать – это и нужно делать.

В данном случае подход был примерно таким – давайте посмотрим, насколько быстро сможет догнать соперника и насколько легко и естественно ему дастся обгон. Когда мы увидели, что обгон легко ему не дается, мы попросили пилотов обменяться позициями, чтобы они оба не теряли время», – рассказал Стелла.

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