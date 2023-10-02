Андреа Стелла о применении командной тактики: «Мы создали напряжение между нашими гонщиками, этого можно было избежать»
В «Макларене» хотят минимизировать случаи применения командной тактики.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что в коллективе в будущем будут стараться избегать командных приказов и создания тем самым стрессовых ситуаций.
В последний раз случай применения командной тактики имел место на Гран-при Японии. Ранее подобные решения применялись на этапах в Италии и Венгрии.
«В последний раз принять решение было намного проще, ситуация была не такой напряженной, как в двух предыдущих случаях. В особенности это касается этапа в Монце.
И когда я говорю о стрессе, то именно это и имею в виду – потому что мы создали напряжение между двумя нашими гонщиками, а этого можно было избежать.
И вот этот момент мы должны пересмотреть, поскольку подобные ситуации могут возникать в будущем. Но когда такого можно избежать – это и нужно делать.
В данном случае подход был примерно таким – давайте посмотрим, насколько быстро Ландо сможет догнать соперника и насколько легко и естественно ему дастся обгон. Когда мы увидели, что обгон легко ему не дается, мы попросили пилотов обменяться позициями, чтобы они оба не теряли время», – рассказал Стелла.
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