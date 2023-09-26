«Просто не мог поверить в то, что «Хонда» не способна сконструировать двигатель, который сможет побеждать в «Ф-1». Франц Тост – о начале сотрудничества «Ред Булл» с японской компанией

В «Ред Булл» были уверены в способностях «Хонды» создать хороший мотор для «Ф-1».

Руководитель « » поделился воспоминаниями о моменте, когда в гоночной компании «Ред Булл» при выборе моториста решились на сотрудничество с «Хондой».

«Ред Булл» и « » начали вместе работать в 2017 году и в итоге уже дважды подряд смогли добиться успеха и завоевать Кубок конструкторов. При этом «Хонда» уже не является официальным поставщиком двигателей и работает с «Ред Булл» в качестве технического партнера.

При этом до того, как «Ред Булл» и «Альфа Таури» начали использовать двигатели «Хонды», у японской компании был крайне неудачный опыт работы с «Маклареном».

«Я просто не мог поверить в то, что «Хонда» не способна сконструировать двигатель, который сможет побеждать в «Формуле-1». Я был на сто процентов убежден, что при правильной кооперации работы с «Хондой» победа возможна.

В 2017 году некоторые люди в паддоке спрашивали меня: «Как вы вообще могли решиться на сотрудничество с «Хондой»? На что я ответил: «Лучше задайте мне тот же вопрос через пять лет». И в итоге, как мне кажется, всем стало ясно, что мы приняли верное решение», – рассказал Тост.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе