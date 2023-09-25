«Никакого чувства удовлетворения я не испытал». Лоусон – о том, что сумел опередить Цуноду на Гран-при Японии

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Альпин Авто

Лоусон не получил удовлетворения от победы над напарником на Гран-при Японии.

Пилот «Альфа Таури» закончил гонку на «Сузуке» на 11-й позиции, отметив, что в его в большей степени расстроило то, что он не сумел набрать очки, чем то, что ему удалось опередить на финише его напарника Юки Цуноду.

Лоусон временно подменяет в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо. При этом команда уже подтвердила состав пилотов на следующий сезоне – Риккардо и Цунода сохранят свое место, а Лоусона хотят сделать резервистом.

«Никакого чувства удовлетворения я не испытал. Я хочу получить место (призового пилота) в «Формуле-1», и сейчас такого места у меня нет. Так что в целом я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. И я продолжу так действовать до тех пор, пока буду выступать.

Но в целом в этой гонке у нас не было скорости. Откровенно говоря, единственные соперники, с которыми мы в этот раз могли бороться – это пилоты «Альпин». Но они оказались для нас слишком быстры. В результате мы, к сожалению, финишировали прямо за пределами очковой зоны. Но мне кажется, что я выжал максимум из имевшихся возможностей», – рассказал Лоусон.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Место боевого пилота от него не должно уйти, поэтому нужно просто продолжать делать свою работу, для начала неплохо бы продолжить опережать Цуноду в оставшихся доступных гонках
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Грожан
Ответ RG26
Место боевого пилота от него не должно уйти, поэтому нужно просто продолжать делать свою работу, для начала неплохо бы продолжить опережать Цуноду в оставшихся доступных гонках
Ну я думаю Марко может уже сказал что Перес может и не доедет следующий сезон до конца и поэтому он пока может этого спокойно ждать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий