«Никакого чувства удовлетворения я не испытал». Лоусон – о том, что сумел опередить Цуноду на Гран-при Японии

Лоусон не получил удовлетворения от победы над напарником на Гран-при Японии.

Пилот « » закончил гонку на «Сузуке» на 11-й позиции, отметив, что в его в большей степени расстроило то, что он не сумел набрать очки, чем то, что ему удалось опередить на финише его напарника .

Лоусон временно подменяет в «Альфа Таури» травмированного . При этом команда уже подтвердила состав пилотов на следующий сезоне – Риккардо и Цунода сохранят свое место, а хотят сделать резервистом.

«Никакого чувства удовлетворения я не испытал. Я хочу получить место (призового пилота) в «Формуле-1», и сейчас такого места у меня нет. Так что в целом я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. И я продолжу так действовать до тех пор, пока буду выступать.

Но в целом в этой гонке у нас не было скорости. Откровенно говоря, единственные соперники, с которыми мы в этот раз могли бороться – это пилоты « ». Но они оказались для нас слишком быстры. В результате мы, к сожалению, финишировали прямо за пределами очковой зоны. Но мне кажется, что я выжал максимум из имевшихся возможностей», – рассказал Лоусон.

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